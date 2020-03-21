【武漢肺炎】中國連三日境內零新增？　川普：誰知道呢？　日本副首相麻生：最好別信！

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國宣稱2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情過了巔峰期，根據官方統計資料，近三日以來，確診個案全部來自境外輸入，本土新增個案掛零，但多國元首和外媒抱持質疑態度，包含美國總統川普、日本副首相麻生太郎和巴西總統的兒子等人。

中國官方宣稱疫情趨緩，近來陸續解除多個城市的封禁令，以及復工等正面消息，連世衛組織WHO秘書長譚德塞也讚賞連連，認為中國本土零確診是一項了不起的成就，更讚揚中國在疫苗研發上的表現，對此，不僅美國總統川普質疑，日本副相麻生也表示最好別相信中國官方數據，澳洲主流媒體直指，中國官方所發布的正面訊息可信度令人存疑。

中央社報導，川普19日被問及是否相信中國公布的數據時，他表示，「我希望那是真的。誰知道呢？但我希望是真的，我真心希望」。

他更譴責中國隱瞞疫情，如果能早幾個月知道疫情，情況會好得多，疫情應能被侷限在中國剛開始發現的區域。現在全球為此付出巨大代價。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎接受謀體訪問時也直指，這次的疫情源起中國，這個國家所提出的數據如果信的話，就會與實情相差很大，所以最好別信。

而巴西總統波索納洛的兒子、國會議員愛德華多也在推特發文批中國隱瞞疫情，他表示，中國的做法如同「蘇聯獨裁政權」在車諾比核災行徑，獨裁政權再次選擇隱匿某些嚴重事件，以逃避指責。他們原本可以拯救無數人命。

針對中國近來不斷釋放正面消息一事，澳洲主流媒體似乎也不太買單，由媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）擔任主席的「澳洲新聞集團」（News Corp Australia）旗下三大主要媒體的雪梨「每日電訊報」（Daily Telegraph）、墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun），以及新聞網站news.com.au，20日同時轉載一篇文章，標題為 Coronavirus: Can China's shrinking virus numbers be trusted？（冠狀病毒：該相信中國病例數字減少嗎？）。

文章作者為獨立調查報導記者賽德（Jamie Seidel）。對於中國官方所發布的正面訊息，他提出質疑。文中指中國自疫情開始以來，除了圍堵疫情之外，也不斷在封鎖疫情訊息。

賽德也引述權威科學雜誌「自然」（Nature）的報導，指中國一旦解除封城防疫措施，疫情或許有捲土重來的風險。

賽德結論指出，雖然習近平急著讓中國回復生產，但中國政府的信用可能從此無法挽回。