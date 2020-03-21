白宮首例 美國副總統辦公室成員確診武漢肺炎

美國副總統彭斯（圖）辦公室有一名幕僚人員武漢肺炎檢測呈陽性反應。 美國副總統彭斯（圖）辦公室有一名幕僚人員武漢肺炎檢測呈陽性反應。 (來源 中央社)

美國副總統彭斯辦公室20日宣布，辦公室一名成員的武漢肺炎檢測呈現陽性。不過總統川普與彭斯兩人均未和他有密切聯繫。這是白宮首度有人員感染武漢肺炎。

彭斯（Mike Pence）發言人米勒（Katie Miller）20日傍晚發出聲明表示，彭斯辦公室一名成員確診罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

彭斯辦公室並未說明這名成員的工作內容與項目，只表示川普與彭斯兩人均未和他有密切聯繫，目前正依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）指南追蹤他的接觸史。

兩週前，川普在佛羅里達州接待巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）代表團後，傳出波索納洛的新聞秘書沃恩加藤（Fabio Wajngarten）確診。因為曾和沃恩加藤合影，在輿論壓力下，川普於上週接受檢測，結果呈現陰性。

但也在場的彭斯16日表示，在徵詢醫師意見後，並未進行檢測。現在傳出負責領導白宮武漢肺炎特別任務小組的彭斯辦公室有人確診，也讓外界擔憂彭斯健康。

武漢肺炎在全美快速蔓延，美國行政部門與國會都有病例傳出，包括國防部所在的五角大廈今天首度有確診2例，聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與麥克亞當斯（Ben McAdams）也在18日檢測結果呈現陽性反應。