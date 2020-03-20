忽略口腔健康　無形中恐提高失智症、糖尿病和心肌梗塞之風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）3月20日世界口腔健康日（World Oral Health Day）由世界牙醫聯盟（FDI）所發起，推動至今已邁入第8年，並於2018年起積極倡導口腔健康與諸多疾病息息相關，例如糖尿病、心肌梗塞、失智症等。FDI呼籲將口腔保健定位為全民運動，提醒大眾正視並承諾守護口腔健康！

世界衛生組織（WHO）在第60屆世界衛生大會第17號決議文即明確指出 – 口腔健康與全身健康以及生活品質，具有實質性的相關性。台灣口腔照護協會理事長黃耀慧醫師說明，近年來國外研究報告已經證實口腔健康與糖尿病、心肌梗塞、失智症等疾病有不可忽視的相關性，而其中口腔唾液與咀嚼動作在全身健康中扮演重要的把關角色。

舉例來說，唾液不僅可以協助進食、講話，還具有清潔殺菌、中和酸鹼與組織修復等保護功能，而咀嚼動作更能有效刺激唾液分泌，增加對食物、糖份的清除作用，更重要的是透過咀嚼刺激分泌的唾液富含礦物質，能夠增加牙齒的再礦物化作用，減低蛀牙的風險，所以絕對不能輕忽咀嚼動作在口腔保健的重要性。

黃耀慧進一步分享，透過口腔中的咀嚼運動，不僅可以分泌唾液維護口腔健康，還能降低心理壓力，調節認知功能，維持記憶力；國外研究即指出牙齒顆數與失智症呈現顯著相關，且根據2019年發表的相關實證醫學文獻更發現 – 有牙周疾病者罹患失智症的機率為1.17倍，而有失智症者罹患牙周疾病的機率為1.69倍。

根據2018年瑞典學者發表的病例對照研究也顯示，嚴重牙周病與心肌梗塞有著顯著的關係，特別是有牙周病的女性，會比沒有牙周病的女性，高出3.7倍的得到心肌梗塞的機率。

美國牙科醫學會於2006年曾證實，有糖尿病的人若沒有控制好血糖，牙周病惡化程度會比一般人快，同樣的，有牙周病的情形，也會影響糖尿病患者的血糖控制。由上述研究可看出口腔健康與失智症、心肌梗塞和糖尿病為『雙向』關聯性，因此預防口腔疾病的發生，可說是維持全身健康的重要基石！

最後，黃耀慧醫師呼籲民眾實踐愛牙四守則，落實正確口腔保健，謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，包含定期口腔「檢」查，早晚使用含氟牙膏刷」牙，每天使用牙「線」，吃完、喝完東西「嚼」無糖口香糖或含氟漱口水。透過些日常習慣持之以行保健口腔健康。