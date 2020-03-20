台北誠品畫廊搬家！藝術大師絕版品現蹤　超低折扣拍賣會開跑

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 誠品畫廊搬家囉！畫廊將從信義誠品搬遷至松山文創園區中的誠品生活松菸店，並自即日起至22日在原址舉行超低折扣的畫冊拍賣會。

現位於台北市信義誠品內的誠品畫廊由台灣企業家吳清友創辦，即將在今(2020)年5月邁入31週年，為迎接新的階段，畫廊計畫在4月7日至14日搬遷到新空間，新址位於台北市松山文創園區中的誠品生活松菸店，更預計於5月推出新展。

誠品畫廊表示，在搬遷前將舉辦 30 年來首次大規模的畫冊拍賣會，有許多絕版的大師級畫冊在拍賣會現蹤，並以 1 折起的超低折扣出售，包含蔡國強、劉小東、顧福生等，已於今(20)日至22日信義誠品５樓展開。

誠品畫廊透露，新點將坐落於誠品生活松菸店B2的新空間，不僅與表演廳、藝術電影院比鄰而居，並且相傍誠品行旅，真正落實誠品跨業創新整合的目標。

此外，現正展出的典藏聯展「佇留」呈現江賢二、郭淳兩位藝術家的精彩作品，透過不同表現形式的作品，表達出情感可處的理想之地，逐步發現時間與空間的連結與自我投射，探歸自身存在的樣貌。

郭淳作品總是反思自己生命與世界的連結；去掉皮肉的骷髏人，開心地遊玩這個世間，像試探著生存的本質，反應出自身的存在意識，但此種本質的追求似乎連郭淳自己也沒有具體的答案，這樣的未知性充滿著想像和理想，也是遙不可及的目標。

郭淳說，帶來清新脫俗的洞見，內心世界的經驗並非幻象，意義存在於五感世界背後，洋溢著深邃、未知、活潑、神聖的氣蘊。

江賢二曾旅居歐美三十年，1997年返台定居。他擅長精神性的敘事，將自己的情感具象化，他在創作自述裡寫道：「抽象畫也是情感的寫真，觀眾也可以把它們當作是我內心的自畫像。」

誠品畫廊將對外營業至22日，趁搬家前去走走吧！詳情請前往官網及臉書查詢，藏家可別錯過千載難逢的拍賣會！



郭淳創作《骷髏困在膠囊裡》（圖/誠品畫廊）



江賢二《百年廟》系列裡，對於家鄉廟宇的過往記憶，寺廟內瀰漫的香火、燭光，煙灰或蟠龍石柱等等的意象，將佇留回憶的情懷呈現於畫作上（圖/誠品畫廊）