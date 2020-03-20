〈時評〉美國已覺醒 向全世界吹響「起床號」

美國總統川普在白宮記者會，回答記者問題時，很堅定的說出，中國病毒(Chinese virus)。他的記者會筆記上，將原來幕僚為他準備的corona打字，改成黑筆手寫的Chinese，記者問他這樣的稱呼有無種族歧視問題，他直接說，此回大流行起於中國，無任何疑問，而中國延遲未報疫情，使世界付出代價，也是事實。在此同時，美國「時代雜誌」也刊出評論，認為中共將台灣排除在WHO之外，使台灣超快超強的防疫經驗無法在第一時間分享給全球，讓世界多了很多枉死者。

兩則訊息都指出一件事，台灣中國一邊一國，而且一個是對世界有典範價值者，另一個則是麻煩製造者。這是自1979以來，台灣在全球地位最清楚的時期。自2016年川普總統當選以來，美國就一直在處理台灣做為一個政治實體應有的實質國際地位。雖然，這個主權國家地位還未被美國所普遍確定，但台灣不是中國的一部分，已是美國國務院、白宮與國會的共有認知。也就是台灣要成為一個獨立主權國家，且為世界承認的時機，已經到來了。雖然，困難還是極大，但已不是不可能。

這次中國病毒肆虐全球，各個國家在阻斷中國病毒入侵時，就沒有將台灣同列為中國一區，而是以獨立實體處理。不論是境管或計算病例數，都是將台灣與其他獨立國家並列，與中國無關。雖然有少數國家被中共強迫混淆是非，都很快改正。這是一次大檢驗，我們看到了全世界在面對實質議題時，分辨台灣為一個獨於中國之外的政治實體是沒有任何懸念的，這已是常識，大家的精神與認知都很正常。反而，「台灣是中國的一部分」，是精神狀態有問題的人才有的喃喃自語。

下一步要怎麼走，這是蔡英文政府要再努力的任務。新任的立法院長游錫堃力主台灣應該與美國建交，是很重要的行動方案。在目前情況下，可能還是「萬山不許一溪奔」，可是何時可以「堂堂溪水出前村」?也很難說不可能。2020年是困難的，可是2021年就不一定了，時間對台灣有利。

這次的中國病毒大流行，確定了習近平的領導能力很有問題，甚至可能危及他的統治基礎。從疫情開始，就枉死了一位好醫師李文亮，中國內部要求言論自由之聲，也有人要求習近平下台，禁都禁不了。習近平頭痛的還不是人民高喊「都是假的」，未來所謂病例數下降到底經不經得起考驗?連川普總統都深表懷疑。而病毒來源是不是人造，中國的病毒實驗室深受質疑。所謂復工恐怕也是真真假假，這一切到了要出口了就知有沒有。經濟是一大挑戰，供應鏈能不能還存在，也是一大挑戰。中國自改革開放以來所建立的世界工廠，經此一「疫」，可能一去不回了。習近平時代可能走向結束。

台灣在未來這場經濟大動盪中，應該遠離中國，靠向美國。美國眾院通過的「台北法案」，其中充滿了機會的門窗，台灣第一要務是，與美國早日簽定雙邊貿易協定，與美國建立各種「非經濟的合作關係」 ，例如國際宗教自由的全球聯盟與圓桌會議，還有現在最受世界歡迎的台灣國際醫療服務Taiwan Can Help，當然台灣也同時是東亞的人權自由燈塔。這是台灣與世界聯結的有機泥土。台灣所能所會參與的都是中國不能也不會的，中國無從干預，而世界大大歡迎。40年來台灣從未有的歷史機遇就在未來十年，美國已經全面覺醒，而向全世界吹響了「起床號」。