欣葉日本料理春季36道新品上市　認識欣葉員工享4人同行1人免費

春天萬物復甦，日本各地陸續櫻花盛開，帶著便當在櫻花樹下野餐賞櫻，美景雅事讓人著迷。

欣葉日本料理長將萬物萌芽、繁花盛開的春季意象，以象徵祈福的黃豆、若芽搭配春旬早上市的食材，轉為餐桌上繽紛料理，如黃豆製成的納豆，搭配韓國泡菜「納豆泡菜軍艦」壽司鹹甘酸辣、腐竹做成似肉口感「煮湯葉芽味增」握壽司豆香雅緻，及腐竹「鮪東寺壽司」鮪魚與紫蘇葉搭配相得益彰；外觀近似海帶芽卻更有咬勁的若芽，與櫻花蝦酥炸「若芽三葉揚」天婦羅，香酥薄脆又營養。

春旬幼嫩時魚，浸煮銀魚「煮白魚細卷」鐵壽司、細緻鮮嫩「吻仔魚軍艦」壽司令人口齒留香。高湯浸煮蘭花蚌後涼拌小缽「蘭花蚌利匛和」鮮甜脆口，先鐵板後舒肥牛肩翼板肉小缽「春陽嫩牛肉」潤透多汁；甜食蘊藏粉嫩春色，櫻花瓣佐鹹梅肉「櫻舞奶油凍」與融合和洋手法的「宇治抹茶草莓凍」，草莓酸甜與抹茶餘香巧妙平衡。

每季讓人期待的現場展演藳(ㄍㄠˇ)燒初鰹，是日本鄉土料理中一道名菜，特選春季黑潮北上的初鰹，以稻草炙燒表面，入口後不僅能享受到魚肉的鮮甜與外熟內生口感，還能感受到稻草獨特的煙燻風味。春季限定料理即日起5家分店同步推出至5月底，3/13至5/31加碼推出欣葉員工或親友用餐，不需員工本人到場，需先電話預約及告知員工編號與員工姓名，即享4人同行1人免費優惠方案，當月壽星還可將「招福七寶石龜守」開運吊飾帶回家，不妨趁此春季走一趟，讓身心一同嚐鮮好運道。