馬可波羅酒廊　創意推出期間限定《馬可 曉·花事 花漾午茶》聯名下午茶

防疫不憂鬱，讓美食與花藝療癒身心！春暖時節，花神降臨香格里拉台北遠東國際大飯店！位於飯店38樓的馬可波羅酒廊特別攜手亞洲最具影響力造型師李明川，2020年3月21日至4月30日期間週末限定，跨界推出時尚聯名下午茶《馬可曉·花事 花漾午茶》，以繽紛花藝妝點空間將驚豔您的視覺，巧妙搭配入饌的花卉，跳躍舌尖的芬芳將顛覆您的味蕾，共同打造春意盎然的午後時光，將是本季最美的午茶打卡點！趕緊準備好您的花洋裝花襯衫，來場令人心花朵朵開的最美午茶約會吧！

活動期間享用下午茶即可獲得李明川老師精心準備的限量驚喜小禮！下午茶每位1,080 外加一成服務費。此外，喜歡花藝的朋友也不要錯過，李明川老師還將於馬可波羅酒廊舉辦兩場《馬可曉·花事 花藝午茶派對》，3月31日及4月7日下午14:00，讓您一邊欣賞台北101無敵美景，一邊享受午茶與花藝課程，用美食與花藝療癒身心，度過愜意的午後時光。每位3,680，名額有限，請提早預約報名。詳情或訂位請洽(02)7711-2080。

近年多了花藝師斜槓頭銜的知名造型師李明川老師，以「為生活上妝」的理念，開啟花藝之路，還即將於四月份推出花藝新書《曉．花事》，分享他的花藝創作以及時尚品味。這和馬可波羅酒廊一直以來用美食美酒為每位賓客的生活妝點繽紛色彩的理念不謀而合，因而促成此次的美麗跨界合作！加上近期的全民防疫也讓人心浮動，需要更多正能量面對日常生活，香格里拉台北遠東不僅已全面實施嚴格的防疫措施，包含所有公共區域、客房及設施定時清潔消毒，加強控管食品採購流程，在大廳測量所有進入飯店賓客的體溫、提供酒精消毒液，並督導員工隨時保持良好的自我衛生習慣，以降低賓客與員工感染風險，馬可波羅酒廊也特別將午茶時段每桌用餐距離拉大，花藝課程亦安排8-15人小班教學，讓每位學員擁有更多個人空間，而馬可波羅酒廊獨具特色的高樓城市景觀，還有李明川老師別具心裁的花藝佈置造景，也可盡情捕捉網紅網美照，在非常時期仍能安心享受療癒系花藝午茶，一起感受「花藝生活，生活花藝」的美好春日！