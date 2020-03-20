美福推得來速buffet外帶 持券兌換再送下午餐

新冠肺炎來勢洶洶，但台灣防疫成績傲視國際，除了感謝前線人員的努力不懈之外，身為一般民眾的我們更應該配合宣導政令，做好自身防疫功課，除了配戴口罩、勤做消毒之外，吃飽喝足安定心神也能提升抵抗力！快找找手上還有沒有彩匯平日自助午餐或晚餐券，自2020年3月18日至5月29日止，台北美福大飯店推出「美福得來速」的便民服務，憑2019ITF彩匯自助午餐券或晚餐券，即可將最受消費者喜愛的彩匯自助餐廳美味外帶回家，人氣品項囊括其中，海陸雙主菜一網打盡，一通電話無須下車，五星美味專人打包送上車，再送一張彩匯平日下午餐券！

除此之外，憑平假日住宿券入住再享「Toyroyal獨家玩具組」或「彩匯自助下午餐券」好禮2選1，4月6日前入住直接變成「好禮1+1」，通通讓您帶回家！另外，館內四間獨具風格的特色餐廳，也同步獻上主廚招牌料理的外帶餐點，代表亞洲美味的潮粵坊港潮餐廳與米香台菜餐廳，和堅持傳統義式烹調手法的GMT義大利餐廳，以及展演日式工匠風範的晴山日本料理，由各國國籍廚師親烹現製，連袂推出近20道五星美味的外帶餐點，每道480元起，想在家裡大快朵頤，美福絕對是您的最佳選擇，活動詳情請洽02-7722-3399。

防疫當前，不想外出用餐的話，台北美福讓您把自助餐外帶，在家也可以大啖各國美食。為滿足消費者的多元需求推出「美福得來速」的服務，憑彩匯自助午餐或晚餐券即可將澎湃美食外帶回家，只要於取餐前一小時致電彩匯自助餐廳預約，再於約定時間至飯店車道上的「美福得來速」憑餐券取餐，省去結帳過程，更無需熄火下車；外帶餐盒匯集彩匯自助餐廳內熱門料理共九大盒的精采美饌，細緻的各式甜點和手感烘焙麵包、清脆嫩鮮的生菜與多汁水果，以及熱食餐檯區上的多款異國料理，囊括滿載辛香滋味的印度料理與泰式佳餚，酥脆的炸物小點與中式美饌，另外還有海陸雙主菜的頂級享受，午餐券提供現切爐烤牛排及天使紅蝦，晚餐券則將天使紅蝦升級成波士頓龍蝦，除了能以居家姿態品嘗美食之外，再贈送一張「彩匯自助餐下午餐招待券」，歡迎擇日再來現場品嘗！

除了「美福得來速」的特別活動之外，凡於3月16日至5月29日止持2019 ITF彩匯自助午晚餐券至現場用餐，兩人共進午餐即加贈平日彩匯自助午餐一張；雙人浪漫晚餐，則加贈一張平日自助晚餐券，依此類推，無論是外帶自助餐，還是親臨現場享用豐盛百匯，都能用券再送券，美味吃不完！除了打造出五感兼備的高端飲食饗宴之外，住宿方面也受到世界奢華酒店大賞及米其林指南等國際組織的肯定，為了提供消費者更優質的住宿體驗，憑平假日住宿券入住，無論是兩人入住擁有15坪寬敞空間的行政客房，還是三人以上入住21坪大器空間的菁英客房，皆可享有享好禮2選1的好康優惠，喜愛美食的朋友可以選擇「彩匯下午餐乙客」(於入住期間依入住人數提供)，若是攜家帶眷的親子出遊行程，亦可以選擇「日本國民玩具品牌Toyroyal樂雅的獨家玩具組」，期間限定於4月6日前持券入住，立馬升級成有「好禮1+1」的雙重優惠，將兩項好禮一次打包。

除了備受喜愛的彩匯自助餐廳可以外帶之外，台北美福大飯店館內四間別具風味的餐廳，包含潮粵坊港潮餐廳、米香台菜餐廳、晴山日本料理，以及GMT義大利餐廳，每間都精選出多款主廚推薦及饕客必點菜色。潮粵坊端出港式經典的煲湯鍋物─「港式明火煲例湯」，將老母雞與大骨熬製的湯頭加入每日配送的季節時蔬細火燉煮，入口滋潤溫補，四人份量480元，輕鬆品嘗耗時慢燉的匠心湯品；

另外也推出以滷水料理見長的潮州菜─「潮汕馳名滷鵝片」、酸香爽口的開胃美食─「脆梅燒骰子肉排」。受到米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳也拿出傳統宴席美味，將嚴選牛筋、牛肚、豬大腸，與特製的臭豆腐以麻辣風味熬煮入味─「牛三寶臭豆腐鍋」，每鍋980元，六人歡聚享用份量綽綽有餘！同時也獻上看似家常卻講究火侯的「魚皮白菜滷」和「麻油雞米糕飯」，以及香氣逼人的「糯米椒牛肉」和強調肉質細嫩的「鹽水小閹雞」，每一道都是餐桌上的必備菜色！

將多種日式烹飪技藝幻化成一道道外帶美食的「晴山日本料理」，一次推出三款個人餐盒，每款外帶餐盒500元，嚴選美國Prime牛小排的「鐵板烤無骨牛小排丼」，將鐵板技藝藏於牛肉鮮甜肉汁之中，每一口都能嚐到主廚的細致功夫與牛肉原味；以及富含膠原蛋白的鰻魚以特製鹹香醬汁炭火直烤的「鰻魚丼」、選用新鮮蟹肉及鮭魚卵的「蟹肉散壽司」，都是您獨享美味的上上之選。

擅長呈現道地風格義式料理的GMT義大利餐廳，推出義籍主廚的經典拿手菜─「紅酒慢燉帶骨牛小排」，將炭烤後的牛小排、紅酒、多種義式香料，與大量的在地蔬果細火慢燉四小時，滿口異國魅力！另外主廚也獻上兩款家鄉名菜，將番茄酸香滋味與鮮美海味完美融合的「托斯卡尼燉煮綜合海鮮」，以及「義式菠菜起士方餃佐蕃茄經典肉醬新鮮黑松露」，以濃厚的菠菜起司內餡搭配經典的番茄肉醬，襯上開於林間深處的矜貴黑松露，宛如托斯卡尼的一道暖陽流瀉於餐桌之上；多款外帶美饌，讓您在家享用五星料理，大啖珍饈僅需一通電話！