不敵武漢肺炎疫情　台灣紀錄片影展延期一年

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續嚴峻，許多大型藝文活動接連取消，而兩年一度的台灣國際紀錄片影展原預計於5月初登場，今（20）日也公告將延期一年舉辦。

武漢肺炎全球肆虐，國內確診人數截至今日午間也達到108人，許多大型活動紛紛取消或延後，而原訂於5月1日至10日在台北登場的第十二屆台灣國際紀錄片影展（Taiwan International Documentary Festival），也在評估後公告將延期至明年春天舉辦。

主辦單位表示，自1998年創立以來，台灣國際紀錄片影展一直都是重要的國際交流平台，也是兩年一次國內外影人和觀眾們的難得聚會，近年每屆近百場的映後座談、交流活動、現場表演、紀錄劇場，以及跨領域展覽等，在在擴展了紀錄片觀影與影展的可能性。

主辦單位指出，隨著武漢肺炎疫情的全球性擴散，不僅折損了放映的觀影品質，近百位預計來台之國際影人受到影響，交流與活動的可行性巨幅縮減，強烈衝擊影展的完整性與意義。

主辦單位提及，觀眾、影人及工作人員的參與，是影展最不可或缺的元素，而所有參與者的健康，肯定是最首要的考量，經過長時間的審慎評估，紀錄片影展決定延至明年舉辦。

除了紀錄片影展，原訂3月底登場的台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Arts）也在日前宣佈取消；原訂下月舉行的金馬奇幻影展（Golden Horse Fantastic Film Festival ）也在週三（18）公告停辦。另外在2月初延期至5月的台北國際書展（Taiwan International Book Exhibition）最終也不敵疫情而宣布取消。