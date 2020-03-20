快訊！台灣移民署防武漢肺炎　失聯移工自行到案減免罰則搶先看　

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）移民署為避免失聯移工成為台灣防疫破口，推動「擴大自行到案專案」並祭出減免罰則的措施，鼓勵逾期外來人口主動投案。

針對失聯移工成為台灣防疫缺口，移民署發布新聞稿表示，新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，而台灣第32例失聯移工確診後，失聯移工是否成為防疫缺口問題引起廣泛討論，對此移民署自即日起推動「擴大自行到案專案」（以下簡稱該專案）祭出「不收容、不管制、低罰鍰」的措施。

移民表示，該專案實施期間共為期3個月，將自4月1日至6月30日，宣導期間則自今（20）日起至3月底，也可以適用專案減免處罰，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口(含失聯移工)主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。



移民署副署長鐘景(圖/移民署)

移民署副署長鐘景琨今日記者會上透露，今起推動該專案鼓勵失聯的移工，及逾期停留的外來人口可以踴躍且自動到案，大家共同合作加強防疫。該專案宣導期間也適用減免處罰，結束後則會參照其他國家作法，加重相關罰則！

移民署強調，該專案自今日起至6月30日止，至各治安機關自行到案的逾期外來人口，都可以適用該專案的相關機制：自行到案者，除免予收容外，同時得免除禁止入國或不予許可期間，處法定最低額度逾期罰鍰新台幣2,000元。

移民署解釋，專案結束後將推動完成入出國及移民法修法作業，參照其他先進國家作法，加重逾期的相關罰則。此外，俟武漢肺炎疫情和緩後，會加強查緝力道，推動全國大掃蕩勤務。



印尼駐台北經濟貿易代表處副代表Teddy Surachmat(中）與現場記者問答(圖/移民署)

印尼駐台北經濟貿易代表處副代表Teddy Surachma表示，代表處將針對在台印尼人加強宣導該專案，並將提供快速檢驗旅行證件的服務，提供參與該專案印尼人短期安置處所，然而，非法移工問題不僅只是通過這專案就可以解決，同時也和非法雇主等有所關連，呼籲大家一起解決問題。

防疫期間移民署針對外來人口的衛教宣導工作，將透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等各種多元管道，配合中央流行疫情指揮中心及勞動部共同執行，同時也增設防護隔離設備保護執勤同仁安全。

移民署呼籲，逾期停(居)留外來人口，能夠在專案期間主動投案，也呼籲民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期停(居)留外來人口，主動投案，儘早返家。相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。



記者會直播影片（來源／Taiwan 我來了臉書）