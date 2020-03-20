美國提升全球旅遊警示至最高級 籲國人不要出國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）武漢肺炎持續在美國各州擴散，確診病例已近1萬大關。為了抑制疫情，美國國務院19日將全球旅遊警示提升至最高第4級，呼籲民眾避免出國，否則可能被迫無限期滯留海外。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情快速在美國擴散，美國國務院11日才對「全球」發出第3級旅遊警示，建議美國民眾「三思而後行」（reconsider travel）。相隔一週而已，國務院19日再度更新全球旅遊警示，將其提升至最嚴重的第4級，呼籲民眾「不要旅行」（do not travel）。

中央社報導，美國國務院在網站上表示，許多國家正經歷2019年冠狀病毒疾病疫情爆發，因此實施旅遊限制及強制性隔離措施，並在沒預先通知情況下就關閉邊界，禁止非該國民眾入境；此外，許多國際航班已取消，郵輪業者也選擇暫停營運或取消行程。

美國國務院強調，若民眾仍選擇出國旅遊，他們的旅行計畫可能被嚴重打亂，也可能被迫無限期滯留在海外。因此美國國務院呼籲，在還有班機可搭乘的情況下，請目前人在國外的民眾立即返國。對於旅居海外的民眾，國務院也建議他們應避免出國旅遊。

華爾街日報（Wall Street Journal）18日報導，為了控制疫情擴散，多國政府選擇關閉邊界，導致許多美國民眾被困在摩洛哥、柬埔寨、智利及西班牙等地，有家歸不得。

為了協助民眾脫困，9位參議員18日聯名致函美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，提供旅外民眾支持、協助是美國國務院根本職責之一，國務院應儘速採取一切作為，回應因疫情在海外受影響的美國民眾需求。