笑歪！台灣故宮創意防武漢肺炎　孔子、岳飛喊話舒緩緊張心情

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)故宮系列創意圖文結合防疫措施及聖賢名言，幽默呼籲大家勤洗手、多運動、不要出國，創意十足的發文被網友讚爆，也舒緩大家緊張的心情。

以創意聞名的故宮精品又再次超越自己，因應新冠肺炎來勢洶洶，故宮盼一掃疫情陰霾，推出創意防疫迷因貼文，結合至聖先師名言及最新時事，請大家最近別出國了！

孔子講話有沒有在聽！這次故宮大陣仗請出孔老夫子、岳飛、諸葛亮等聖賢，面對緊張的疫情向大家喊話，17日在臉書上發布創意貼文，其中，孔子以過來人經驗直呼「最近真的母湯周遊列國喔！」﹔岳飛則表示自己背上刺的是，「勤洗手、但口罩」，幽默十足的貼文獲網友讚賞。



故宮聖賢系列發文(來源:故宮精品臉書)

除了請到大咖發言，面對新冠肺炎病毒襲擊，故宮更不甘示弱的以「八段錦」反擊，八段錦是中國古代發明的健身方法，由八種肢體動作組成，內容包括肢體運動和氣息調理。

故宮精品10日在臉書上發布「八段錦強身健體秘笈」十分搞笑，結合「洗手」及「習武」而成的「洗武人」（習武人），不僅希望大家跟著動起來，也讓大家笑不停，總之，跟著「洗武人」一起運動強身健體抗疫才是最重要的。此外，若想收藏「八段錦強身健體秘笈」，該明信片也可於故宮精品官網找到喔！

八段錦‧新‧洗武式全文(來源:故宮精品臉書)