新北外師推雙語協同教學 109學年起30所國中每週至少6堂雙語課

照片由新北市政府教育局提供
照片由新北市政府教育局提供
新北市積極發展雙語教育，30所國中將自109學年度起，由31位外師進駐校內與藝能科教師雙語協同教學，達到每周至少6節雙語教學課程，讓學生在日常生活中，自然而然學習英語，翻轉英語力!
新北市外師將與家政課老師共同規劃用英語教烹飪，學習異國文化、料理及營養等主題知識，讓學生回到家裡也可以和家人一起練習；音樂課則從學生喜歡的外國音樂劇、歌曲或歌手切入，透過外師協同教學了解國際樂壇時事與閱讀相關國際新聞，甚至是鼓勵編排小型全英音樂劇，不僅提升學生學習動機，也培養學生從音樂與國際連結的機會。
國中英語輔導團召集人江翠國中郭月秀校長說：「全英語學習環境可以激發學生學習興趣與創意，長期下來有助於提升聽、說、讀能力。」首辦雙語實驗班的淡水國中校長王敏秀也說：「我們學校希望讓學生跟外國教師面對面說話，淡水地區也經常有外國遊客，希望學生未來能用英文向外國人介紹這裡的古蹟名勝。」
中外師協同教學，將用更生動活潑的雙語教學提升學生英語力。雙溪高中謝泯諺同學說：「我覺得我們學校的Gaga老師很用心，經常幫我們設計不同的課程，而且她很能包容我們還在學習中的英文。」賈巧業同學也說：「雙語課程可以增加自己的聽力，雖然會講的比平常慢，但至少常聽，遇到外國人也不會那麼緊張。」郭芸綺同學則表示，外師跟英文老師協同教學，會讓我在學習全英文的過程中比較不害怕。
張明文局長表示，雙語教育一直是新北市教育的重點工作項目，新北市已建立80間英語情境教室外，也自108學年度起首次增聘雙語專長師資，同時積極與各師培大學合作培育雙語公費生，將雙語師資優先引入雙語實驗教育學習或偏鄉之學校。今年也規劃現職國中教師投入雙語教學，逐步建立未來雙語教學師資教學輔導支持系統。
此外，新北市於108學年度起辦理本市國中雙語實驗班，由樟樹實中、二重國中及淡水國中等3校，共同成立雙語教育實驗班策略聯盟，以經驗資源共享、人力師資互助的模式，凝聚雙語實驗班學校的實力，透過多元學習資源來活化教學現場，讓新北市學生的英語能力持續提升。