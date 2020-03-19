新北外師推雙語協同教學 109學年起30所國中每週至少6堂雙語課

新北市積極發展雙語教育，30所國中將自109學年 度起，由31位外師進駐校內與藝能科教師雙語協同教學， 達到每周至少6節雙語教學課程，讓學生在日常生活中， 自然而然學習英語，翻轉英語力!

新北市外師將與家政課老師共同規劃用英語教烹飪，學習異國文化、 料理及營養等主題知識，讓學生回到家裡也可以和家人一起練習； 音樂課則從學生喜歡的外國音樂劇、歌曲或歌手切入， 透過外師協同教學了解國際樂壇時事與閱讀相關國際新聞， 甚至是鼓勵編排小型全英音樂劇，不僅提升學生學習動機， 也培養學生從音樂與國際連結的機會。

國中英語輔導團召集人江翠國中郭月秀校長說：「 全英語學習環境可以激發學生學習興趣與創意， 長期下來有助於提升聽、說、讀能力。」 首辦雙語實驗班的淡水國中校長王敏秀也說：「 我們學校希望讓學生跟外國教師面對面說話， 淡水地區也經常有外國遊客， 希望學生未來能用英文向外國人介紹這裡的古蹟名勝。」

中外師協同教學，將用更生動活潑的雙語教學提升學生英語力。 雙溪高中謝泯諺同學說：「我覺得我們學校的Gaga老師很用心， 經常幫我們設計不同的課程， 而且她很能包容我們還在學習中的英文。」賈巧業同學也說：「 雙語課程可以增加自己的聽力，雖然會講的比平常慢，但至少常聽， 遇到外國人也不會那麼緊張。」郭芸綺同學則表示， 外師跟英文老師協同教學， 會讓我在學習全英文的過程中比較不害怕。

張明文局長表示，雙語教育一直是新北市教育的重點工作項目， 新北市已建立80間英語情境教室外，也自108學年度起首次增聘 雙語專長師資，同時積極與各師培大學合作培育雙語公費生， 將雙語師資優先引入雙語實驗教育學習或偏鄉之學校。今年也規劃現 職國中教師投入雙語教學， 逐步建立未來雙語教學師資教學輔導支持系統。

此外，新北市於108學年度起辦理本市國中雙語實驗班， 由樟樹實中、二重國中及淡水國中等3校， 共同成立雙語教育實驗班策略聯盟，以經驗資源共享、 人力師資互助的模式，凝聚雙語實驗班學校的實力， 透過多元學習資源來活化教學現場， 讓新北市學生的英語能力持續提升。