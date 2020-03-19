<逐筆交易小學堂-系列報導10> 把握「擬真平台」搶先體驗股市新制

臺灣證券市場自2020年3月23日起實施盤中全面逐筆交易，市場資訊將更加透明，且買賣委託種類更多元，投資人可更加靈活操作交易策略，為臺灣資本市場之重大變革。

現行盤中每5秒集合競價撮合一次，實施逐筆交易後，請投資大眾注意，開收盤仍維持現行集合競價，僅接受限價當日有效(ROD)委託，盤中採行逐筆交易，除限價ROD委託外，新增限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK，如下圖。提醒投資人，在3月23日後，如開、收盤階段使用市價單將會被退單喔。

集合競價VS逐筆交易

集合競價 (現行交易制度) 逐筆交易(3/23之後制度) 價格形成 滿足最大成交量之委託價為成交價，只有單一成交價格撮合方式 依已下單的對手方價格依序成交，一筆委託可能於瞬間產生多個成交價量資訊 撮合方式 累積一段時間(現行為5秒)之委託後始進行撮合處理 買賣委託隨到隨撮，可立即成交 逐筆交易撮合效率高 資訊透明度 成交後資訊(post-trade) 成交後資訊(post-trade)＋委託簿內最新委買委賣資訊(pre-trade) 逐筆交易之資訊透明度高 委託種類 僅提供限價單。 除現行限價委託外，未來逐筆交易時段將提供市價委託、立即成交或取消(IOC)及全部成交或取消(FOK)等，有6種委託種類(如上圖)。 逐筆交易提供多種委託，投資人交易策略更多元

距逐筆交易上線進入倒數階段，請投資大眾把握至「擬真平台」模擬逐筆交易下單之機會，不只體驗逐筆交易時段的6種委託方式、逐筆交易之撮合原則、資訊揭示之頻率及新式委託遇瞬間價格穩定措施之情況，還有機會抽iPhone11、iPad及東京/首爾來回機票喔!