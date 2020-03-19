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不能出國•至少可以看「周遊記」！　周杰倫實境節目處女秀、好友蕭敬騰助陣

「周遊記」耗時兩年拍攝，途中跑遍全球三大洲多個城市，節目最大特色就是「無腳本、無人設、無規則」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/19 16:30
歌壇天王周杰倫（右）最新華語實境節目「周遊記」將 於21日播出，首集嘉賓找來好友蕭敬騰（左），兩 人在巴黎街頭大秀球技，一同玩翻時尚之都...
歌壇天王周杰倫最新華語實境節目「周遊記」耗時兩年 拍攝，跑遍全球三大洲 (中央社)

歌壇天王周杰倫（右）最新華語實境節目「周遊記」將 於21日播出，首集嘉賓找來好友蕭敬騰（左），兩 人在巴黎街頭大秀球技，一同玩翻時尚之都...

歌壇天王周杰倫最新華語實境節目「周遊記」耗時兩年 拍攝，跑遍全球三大洲 (中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）歌壇天王周杰倫最新華語實境節目「周遊記」即將播出，首集嘉賓找來金曲歌王蕭敬騰，兩人合體現身時尚之都巴黎，還在街頭臨時起意上演三對三鬥牛賽，大秀球技。

Netflix發布新聞稿表示，「周遊記」首集找來周杰倫多年好友蕭敬騰助陣。兩人玩興大開，臨時起意就在巴黎的街頭球場，開打鬥牛賽，除了鬥球技外也不忘變魔術，周杰倫還分享創作音樂的故事。

節目中，周杰倫帶著蕭敬騰進入巴黎龐畢度中心，將骨董藝術品當作魔術道具，輕鬆表演出驚人魔術，讓周圍的外國觀眾看得嘖嘖稱奇，也讓首次到訪法國的蕭敬騰直呼：「這次短短一週，做了那麼多有趣的事情，非常充實。」

Netflix新聞稿表示，「周遊記」耗時兩年拍攝，途中跑遍全球三大洲，周杰倫一點也不喊累，直言「每一個國家都是挑戰，節目沒有腳本說走就走，沿途有感覺就下車拍攝，跟嘉賓真實玩樂很有趣。

中央社引述Netflix指出，節目最大特色就是「無腳本、無人設、無規則」，且周杰倫在節目中與嘉賓巡迴黃金海岸、因斯布魯克、東京、維也納、台北、新加坡、深圳、巴黎等地，到達每一座城市都搭配一首周杰倫的歌曲。

「周遊記」將於3月21日起每週上架一集，全季共12集。
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