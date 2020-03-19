政大結合社區推共善計畫 關懷新住民開設華語課程

政治大學與鄰近的安康社區合作「興隆安康．共好文山」共善計畫，整合校園資源並取得教育部的計畫補助，致力於去除安康社區的標籤化、改善社區環境，其中針對新住民及其子女推出「社區華語班」方案，實行成效卓越。



安康社區興建於1970年代，當初臺市政府為協助經濟弱勢家庭穩定生活，提供價格低廉的居住房舍，許多居民多為早期自泰緬越等地區接回的華僑難民，因此社區環境相較弱勢。政大計畫團隊不僅提供社區孩子協助與陪伴，更運用外語學院和國際化的獨特優勢，針對社區新住民常面臨語言不通的障礙開設「社區華語班」，延聘校內具華語教師資格的越南籍博士生，針對新住民在學習華語上的痛點推出獨家教材，協助新住民認識臺灣文化及提升中文識字能力，讓新住民能夠輕鬆開口學中文，順利適應臺灣的生活及文化差異，並舉辦越南美食文化等相關活動，讓華語班學員能藉此與學校師生、居民分享母國美食、母國文化。

計畫團隊近來也發現，許多新住民子女因自小跟隨親人在越南、印尼等地長大，返臺後多缺乏基礎華語溝通能力，以致其在臺灣的生活適應、學科學習、同儕關係出現極大障礙，甚至影響自我認同。因此針對學童設計華語課程及建構輔導機制，盼能讓返國就學缺乏基礎華語溝通能力的跨國銜轉學生，透過生活化與適切的華語教材，逐步提升學習能力。目前也積極與地方政府、社會企業及NPO（非營利組織），一同落實鄰里間的社區關懷及永續發展計畫。

訊息來源：國立政治大學

(新聞轉載自新住民全球新聞網)