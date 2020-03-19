旅館職涯計畫陸續召開旅宿電商專員、客戶關係專員職能基準專家會議

(台灣英文新聞/文化組 報導) 交通部觀光局委託中華觀光人力資源暨資訊發展學會辦理旅館職涯發展計畫，繼活動員專家會議後，該會於本月初召開旅宿電商操作人員及客戶關係專員兩項職能基準初稿專家會議，會中產學專家就兩項職能基準初稿內容，進行熱烈討論，除依業界專家所指出實際狀況進行修正，同時納入學界專家在教育端的寶貴意見，期望未來建置完成得以提升企業生產力，達到勞資雙贏。

客戶專員會議中，福泰集團魏曉俊 經理認為此職能為基層職能，故工作經驗上可設定為2年以上即可，進入業界後，再依各業者工作規則去讓員工訓練及接軌，而職能基準就是輔導各業者以此基準來檢視各項工作SOP。麗新國際飯店集團劉本強 協理也認為此職能初期訓練可以先進入旅館行銷部，因行銷部業務內容最為廣泛，且在各單位上可以接觸到最第一線，進而了解各階層、各文化背景客戶的需求、市場，中後期就可以發展開發客戶群，所以學術必須要跟業界結合，業界才能找到適合人選去業界服務，這樣「一條龍」模式才能讓激發更好的產學合作。東南科技大學休閒事業管理系林奇剛副教授認為工作內容職能需提昇，例如可以增加研擬活動計畫書等，才有辦法從做中學，等於是進而訓練儲備幹部，提昇員工個人工作技能。

旅宿電商操作人員會議中，計畫協同主持人賴佳維認為此職能中除了電腦、美編技能外，業務、公關、行銷技能也很需要，工作內容需要網站建構外也是需要了解房價及行情，在國際上這個工作已經很高層級的部門，尤其大公司，但在這職能是單獨先探討基層操作人員。易遊網蕭冠群執行長、台北城大飯店李承仲董事長均表示這個職能除了操作電商系統外，某程度上也是必須擁有自行判斷的能力，並可以於通訊社群上獨立回覆客戶需求、解決訴求的能力。

透過兩場會議討論，兩項職能的工作內涵、行為指標等內容更為精準，期許後續的專家會議可以更加貼近產業需求人才。產學專家的互相理性意見，可以消除雙方差異，並解決現今觀光產業困境。