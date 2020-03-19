「TAIWAN！我來了」胖卡環臺 移民署苗栗站小而美服務到位

[新住民全球新聞網 曾俐瑋/苗栗採訪報導] 「TAIWAN!我來了」新住民全球新聞網胖卡出任務，環島全臺走透透！新聞網為期三周拜訪全臺灣移民署服務站以及各地新住民朋友、與新住民團體相見歡，並且將這段旅程打造動人美麗的故事與粉絲們分享。

昨(18)日上午，胖卡來到的溫馨迷你的苗栗站，出身於專勤隊的站主任王驥率領工作人員熱情地歡迎胖卡的到來。王主任介紹「小而美」的苗栗服務站，雖然平時業務繁忙、站務人員也不多，但是服務站對辦理新住民業務充滿熱忱，王主任也會責成站務人員積極地協助所有外籍人士的在臺居留問題。

服務站主動出擊 對新住民服務到位

王主任說，苗栗的新住民人口如今已有13,000餘人，對於剛結婚來臺的新住民，苗栗站都會在第一次關懷訪談時向他們宣導參加每個月一次的家庭教育活動，引領新住民學習適應臺灣生活，例如家庭關係如何溝通、健保資源的運用、居留的條件權益、出入境問題、就業資訊等等，最近也加強宣導新型冠狀病毒疫情的防範，協助新住民都能順利地在臺展開新生活。

除了協助新住民適應在臺生活外，王主任說，苗栗站每兩周就有一次便民服務行動，出動站務人員到偏遠鄉鎮服務，讓不方便到市區的新住民也不會損失自己的權益。服務站會到頭份、竹南、大埔、苑裡去巡迴服務，更主動檢查巡迴地點是否有證件將逾期的新住民，會事先寄明信片或去電提醒他們來辦理證件，避免新住民們因為疏忽而證件逾期，導致要依法規繳交罰鍰或甚至須出境。搭配便民服務的活動是家訪新住民，服務站也常在便民行動後，主動關心轄區內來臺新住民的生活適應問題。

地方中央齊心協力 解決新二代戶籍問題

王主任說，在服務的過程中，有一次遇到一個特別的案件，令他印象相當深刻。公館那裡有三位菲律賓出生的新住民子女，父親是臺灣人、母親是菲律賓人，但因為父母沒有婚姻關係，所以小孩自入臺以後就無法在臺灣設戶籍，順利安家落戶。服務站知道這個訊息之後就主動去訪查，協助這個特殊個案與苗栗縣政府單位聯繫，並整理好資料向署本部簽報，克服了種種困難以後完成了三個孩子的在臺戶籍登記，使他們的身分能在地合法化、順利就學與保有國民權益。王主任說，雖然過程中並不容易，但是眾人齊心協力，最終完成這個任務，也讓他有幫助到人的感覺。

策略聯盟 到校向境外生宣導

除了服務新住民外，王主任也說，苗栗站和在地的高等教育學校也有策略聯盟，每學期開始他們都會到國立聯合大學和育達科技大學宣導服務，向外籍生、陸生說明學生的居留處理問題，避免境外生們因為文字語言的不熟練而錯失時機，導致後續逾期產生困擾。如今也在推廣境外生網路申辦居留，服務站也不厭其煩地舉辦好幾次宣導說明，期望轄內的境外生們都能夠在臺灣安心就學。

家庭教育日宣導防疫 姊妹搶跟胖卡合照

「TAIWAN!我來了」新住民全球新聞網胖卡也在18日特別參加苗栗新住民家庭教育日活動。苗栗新住民家庭教育中心向新住民宣導防疫衛教，新聞網也與新住民介紹網站與如何運用網站上的資訊，讓新住民全球新聞網成為防疫期間重要推手！藍綠色的胖卡十分吸睛，很多姊妹們驚呼可愛，也爭相與胖卡合照，並表示，現在瞭解到新聞網有這麼多方便的訊息，未來她們也會多多關注，很珍惜臺灣人從政府到民間，多方給予她們的關愛與支持。

王主任向新住民姊妹說，移民署苗栗服務站「小而美」，就像是新住民朋友的戶政事務所，除了新住民要辦理相關居留事務外，也歡迎大家常常來坐坐，有任何需求都可以向服務站詢問，苗栗站都會很樂意給予協助。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)