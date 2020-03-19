花蓮移民署防疫關懷列車出發 防疫網再升級

新型冠狀病毒COVID-19肆虐全球，各國疫情紛紛告急。雖然目前我國疫情控制得宜，且防疫作為被他國列為防疫典範，但避免移工及新住民朋友因語言及生活習慣的不同，使政府防疫措施出現破口，內政部移民署北區事務大隊花蓮縣服務站於昨(18)日將「行動服務列車」駛往花蓮縣玉里鎮的「格全食品工業股份公司」、富里鄉等鄉鎮，為移工朋友、新住民進行「新冠肺炎COVID-19防疫宣導」。

移民署花蓮縣服務站行動列車首站來到臺灣第一家擁有產銷履歷管理系統的鴨肉食品公司「格全食品工業股份公司」宣導，藉由通譯人員即時口譯及發放多國語防疫文宣方式，讓該公司近50名外籍移工了解「勤洗手、正確洗手及戴口罩」暨「避免集體聚會以免群聚感染」等重要防疫的作為。參與活動的越南籍移工阮氏芳開心表示:「很高興參加本次新型冠狀肺炎的防疫宣導，讓我知道如何正確戴口罩及勤洗手；我會將防疫知識告訴親友，讓大家保護好自己的健康」。行動列車接著駛向富里鄉，至新住民家中作關懷訪視，並透過越南、印尼等語防疫文宣，落實正確防疫觀念。

移民署花蓮縣服務站表示，目前花蓮縣新住民有7900多人及外籍移工約6000人左右，散居13個鄉鎮。移民署行動列車主要係為居住於偏鄉、資源取得不易的新住民，以「宅急便」概念到府遞送服務，提供移民輔導，而今日行動列車功能擴大為兼具防疫宣導效能，希望透過下鄉為新住民及移工朋友作多國語言防疫宣導，讓防疫作為無城鄉差距，使所有人均遠離病毒侵襲。

訊息來源：移民署花蓮服務站

(新聞轉載自新住民全球新聞網)