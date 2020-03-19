【武漢肺炎】蔡總統下午發表談話穩定民心　呼籲勿囤積物資、「緊急命令」 需視實際情況發布

更新時間: 2020-03-19 15:50

首次發稿: 2020-03-19 14:12

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 武漢肺炎疫情全球蔓延，衝擊全球股市，美國股市18日慘跌1338點，台股今天(19日) 一早也重挫將近7百點。總統蔡英文今天下午1時30分左右在總統府敞廳發表大約20分鐘談話，盼穩定民心。

副總統陳建仁也一同出席今天的敞廳談話。他在回應記者提問時指出，國外許多知名學者如史丹福大學或哈佛大學都曾與他接觸，大家一致認為若是世界衛生組織WHO能夠提早兩到三星期向國際社會預警，武漢肺炎的疫情將不會演變成現在的規模。而台灣中央流行疫情指揮中心CECC的作為也確實成為各國的楷模與典範。

蔡總統今天在談話時一開始首先感謝全台醫護人員與相關團隊，在疫情發生時貢獻心力保衛國民。她強調政府已經採取具體行動，全方位確保物資穩定供應。希望民眾不要擔心，也不需搶購或囤積，更不應該有炒作物資價格的舉動。

她指出，由於政府超前部署，疫情獲得有效控制，目前尚無發布「緊急命令」的需求。政府也將隨時因應國際疫情變化，在需要緊急作為時，可透過快速立法，發布「緊急命令」。

防疫預算方面，總統表示，目前有600億特別預算，400億一般預算，總計1000億元。這應該足夠支應當前紓困所需，後續也不排除增加預算。

至於觀光、交通、航空等受到重創的行業，則將專案處理，除現有預算之外，可望額外籌措100億元進行紓困。

台股重挫影響市場不安的情緒，但總統強調台灣經濟基本面好，資金充沛，政府採取實際行動維持匯市穩定和股市的動能，國安基金將密切注意市場動態即時因應，所有資源都在備戰狀態。政府會隨時召開高層財經應變會議，面對快速的情勢變化。

蔡總統表示，在強化經濟成長動能方面，已要求行政院在最短時間落實政府部門和國營事業的投資與採購，今年馬上可以投入的投資預算準備達8700多億元。

最後總統表示，「Taiwan can help」是我們正在進行的目標，希望世界共同防疫成功。政府也將全力以赴，控制疫情，保護國民。

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直播截圖/總統府官網