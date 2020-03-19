徐國勇赴高雄瞭解移民署收容所及機場防疫措施

隨著武漢肺炎疫情已發展為全球大流行，我國近日境外移入的確診個案也隨之增加，防堵疫情擴散是當前政府施政的重中之重，內政部長徐國勇對於防疫工作高度重視，19日特別前往 移民署南區事務大隊高雄收容所及高雄機場，實地瞭解外來人口收容管理與機場安檢、查驗及篩檢等流程的防疫措施應對處理。

位於高雄市永安區的高雄收容所，是移民署於南部地區唯一的大型收容所，為嚴防發生群聚感染情形，於1月底疫情逐漸升溫之際，就採取了嚴格的環境消毒、衛教宣導、人員分流及門禁管制等防疫措施，並於日前舉辦防疫應變演練，邀請疾管署防疫醫師列席提供專業意見，徐國勇除了聽取移民署簡報，並實地檢視各項防疫工作整備情形，對於收容所人員的努力表示肯定外，也不忘提醒「病毒無國界，防疫視同作戰」，對於防疫要時時保持戰戰兢兢的態度，千萬不能有一刻的鬆懈。他隨後也到高雄機場關心移民署國境事務大隊及警政署航空警察局高雄分局執行旅客證件查驗及安檢等工作，配合防疫需要所採取的因應作為。

徐國勇表示，嚴謹邊境管制是落實防疫的關鍵，不論是收容管理還是證照查驗，移民署第一線人員由於需要頻繁與外來人口接觸，執行防疫工作非常辛苦，此行除了到現場瞭解實際運作，也是為了要親自慰勉同仁的辛勞，期許持續為保障國人健康做好把關工作，共同守護臺灣。