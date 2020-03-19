「口罩實名制2.0」有登記的都買得到　19日起通知付款　繳費帳號也可網路查詢

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「口罩實名制2.0」預購18日截止，根據統計，共有117.8萬人完成預約，由於未超過預購量，確定不用抽籤，將於19日早上起以電子郵件寄發繳費通知。

為了滿足國人購買防疫口罩的需求，除了在健保特約藥局及各地衛生所有配售口罩的據點外， 12日起至18日開辦「口罩實名制 2.0」網路預購試營運，民眾可透過網站或手機APP登記預購3月26日至4月1日當週份的成人口罩，共有700萬片口罩提供預購，以1人限購3片計算，共約233萬人。

18日晚間8時截止登記後，由於其中不乏有重複登記者，負責口罩預購系統的關貿公司漏夜比對登記資料，扣除重複填寫與誤植內容後，將近午夜時確認117.8萬人完成預約，因人數未超過預備量233萬人次，不進行抽籤。

健保署表示，根據「口罩實名制 2.0」網路預購流程，19日上午中華電信公司將寄發一封署名「eMask口罩預購系統」的電子郵件，告知所有參與預購者後續的繳款及至超商領取口罩步驟。相關訊息如下：

信件標題：[請勿回覆]衛福部口罩預購成功通知， 信件內文：您好， 感謝您使用口罩實名制2.0預購服務。提醒您！本服務不會以簡訊或其他方式通知您繳費。本期試營運預購之口罩（3/26 - 4/1 當週額度）的付款期間為 3/19 早上 8:00 起至 3/21 晚上 20:00繳費止。您可以至 eMask 口罩預購系統 https://emask.taiwan.gov.tw 查詢您的專屬匯款帳號。若未在繳費期間內繳費將無法領取，請您諒解。 繳費完成後，3/22 起將會收到簡訊取貨通知及序號。您也可以到 https://emask.taiwan.gov.tw 口罩預購系統，查詢繳費及取貨資訊。 健保署提醒，透過「健保快易通」APP預購口罩者，僅可採用ATM轉帳；而從eMask系統登錄預購者，可採信用卡、網路銀行或ATM轉帳等形式完成付款後，22日系統將通知民眾至指定超商取貨。

民眾若沒有收到「eMask口罩預購系統」的電子郵件，也可至eMask網站以身分證號、手機末3碼查詢。

3月26日至4月1日開放民眾到四大超商領取口罩，利用超商多媒體事務機列印領貨單據，再出示身分證、健保卡、駕照等證件領取，可不限人數為親友代領。

如果未於在繳費期間完成繳費或轉帳錯誤者，將無法領取口罩。完成繳費卻逾期未至超商領取口罩，不可補領，亦無法退款。民眾至超商取貨時請現場檢查，有損壞或汙損情況，請於現場更換，更換必須一次以3片為單位；若沒有污損情況，則無法換貨。

另外，19日起，藥局通路的口罩配送數量，也將依據過去的銷售紀錄調整，部分每天賣完成人口罩的藥局，將每日增加配送50到100人份的口罩；部分存量較多的藥局則先暫停配送。不過配送到藥局的總量沒有改變，僅依據銷量重新分配數量。