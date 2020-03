【武漢肺炎】美國紐約證交易所2員工「中鏢」 下周起全面電子交易、關閉交易大廳

相關新聞

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 紐約證券交易所(NYSE)有2名員工新冠病毒(武漢肺炎, COVID-19) 檢測結果呈陽性,NYSE昨(18)日宣布將暫時關閉交易大廳,自下周一(23日) 開盤起,全面改為電子交易。

美國CNN報導,紐約證交所近期已經採取一系列預防措施,並對員工進行預防性病毒檢測,同時掃描所有進出大樓人員。結果16日有兩名員工檢測結果呈現陽性,因此當天就未獲准進入大樓內,他們兩人在大樓工作的最後時間是3月13日。NYSE強調,該大樓已經徹底消毒過。

自下周一(23日) 開盤起,NYSE 股票的交易大廳、紐約NYSE 美國選擇權交易大廳、舊金山的 NYSE Arca 選擇權交易大廳都將暫時關閉。

美國金融市場過去曾幾度停止交易,包括二次世界大戰及911恐怖攻擊期間,不過這是紐交所史上頭一次關閉交易大廳、但是電子交易仍持續進行的情況。

The stock market has closed at times over the years, such as during World War II and in the wake of 9/11, but this is the first time the physical trading floor of the Big Board has ever shut independently while electronic trading continues. (CNBC)