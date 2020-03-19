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【武漢肺炎】美國紐約證交易所2員工「中鏢」 下周起全面電子交易、關閉交易大廳

自下周一(23日) 開盤起，NYSE 股票的交易大廳、紐約NYSE 美國選擇權交易大廳、舊金山的 NYSE Arca 選擇權交易大廳，都將暫時關閉。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/19 11:52
圖為18日的美國紐約證交所 (美聯社)

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（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 紐約證券交易所（NYSE）有2名員工新冠病毒(武漢肺炎, COVID-19) 檢測結果呈陽性，NYSE昨（18）日宣布將暫時關閉交易大廳，自下周一(23日) 開盤起，全面改為電子交易。

美國CNN報導，紐約證交所近期已經採取一系列預防措施，並對員工進行預防性病毒檢測，同時掃描所有進出大樓人員。結果16日有兩名員工檢測結果呈現陽性，因此當天就未獲准進入大樓內，他們兩人在大樓工作的最後時間是3月13日。NYSE強調，該大樓已經徹底消毒過。

自下周一(23日) 開盤起，NYSE 股票的交易大廳、紐約NYSE 美國選擇權交易大廳、舊金山的 NYSE Arca 選擇權交易大廳都將暫時關閉。

美國金融市場過去曾幾度停止交易，包括二次世界大戰及911恐怖攻擊期間，不過這是紐交所史上頭一次關閉交易大廳、但是電子交易仍持續進行的情況。

The stock market has closed at times over the years, such as during World War II and in the wake of 9/11, but this is the first time the physical trading floor of the Big Board has ever shut independently while electronic trading continues. (CNBC)

儘管近幾年來，紐約證交所已開始實施電子交易，許多交易已經不需要在實體交易大廳進行，不過紐約證交所仍持續強調交易大廳存在的重要性，甚至指出，就算交易員人數銳減，交易大廳也不會關閉。反觀另一家大型交易所: 那斯達克（Nasdaq）交易所，則沒有交易大廳。

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