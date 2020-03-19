【武漢肺炎】台積電1員工確診、19日除息行情失靈　台灣科學園區廠商防疫升級

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）武漢肺炎疫情持續升溫，台積電昨(18)日公告有1名員工確診。竹科管理局表示，將請區內廠商全面提升防疫工作，除國外洽商採視訊會議外，也要求各廠員工盡量錯開用餐時間，加強公共區域消毒，並擬定異地辦公等因應措施。

晶圓代工廠台積電今天(19日) 除息，因國際股市持續動盪，加上有1名員工確診武漢肺炎，影響股價表現疲弱，開盤跳空跌新台幣5.5元，面臨貼息窘境。

武漢肺炎疫情升溫，市場恐慌氣氛濃厚，國際股市持續走跌，美國道瓊指數18日重挫1338點，跌幅逾6%，並跌破2萬點關卡。

台積電因有一名員工確診武漢肺炎，曾近距離接觸者約30人，已進行為期14天的居家隔離，內部決議啟動分組辦公營運模式因應。

中央社18日引述新竹科學園區管理局副局長許增如表示，台積電在竹科、中科與南科都有廠區，無法確定台積電確診員工是位於哪一廠區。

因應疫情日益升溫，部分竹科廠商已要求訪客只能在廠外臨時接待區洽談業務，並在入口處加裝臨時洗手台或酒精，要求員工出入先消毒，園區內餐廳也加大桌椅的距離。

許增如說，園區是產業重鎮，將請區內廠商全面提升防疫工作，除加強門禁管制，要求訪客量體溫、戴口罩及登記旅遊史外，18日傳出確診案例後，也進一步請各廠加強內部消毒，員工錯開時間分批用餐。

許增如表示，為避免營運中斷，已請區內廠商擬定包括異地辦公及分組辦公等因應措施。此外，竹科管理局要求區內廠商，若有員工出現發燒及急性呼吸道感染等情況，儘速通報。

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