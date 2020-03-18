武漢肺炎疫情升溫發布緊急命令？　總統府：目前暫無需求

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）境外移入病例持續增加，衛生福利部長陳時中在週一（16）宣布禁止高中職以下師生出國後，隨即出現外界對於政策是否有相關法源的質疑，甚至出現建議總統頒布緊急命令等輿論，對此，總統府今（18）日表示，現行所有防疫政策皆有適用法律授權，「目前暫無總統頒布緊急命令的需求。」

總統府發言人張惇涵今日表示，緊急命令是國家遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，而欠缺足夠法律授權進行必要的處置時所發布，至於總統發布緊急命令之憲政職權，於憲法及憲法增修條文皆有明確規定，亦必須提交立法院追認，以符合民主憲政秩序。

張惇涵指出，截至目前，包括國民出入境相關限制在內等防疫措施，已有《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《傳染病防治法》等法源基礎與授權，足以因應當前防疫上的必要，目前暫無總統頒布緊急命令的需求。

張惇涵提及，此次武漢肺炎疫情在立法院朝野各政黨的共同努力下，以最快立法效率通過特別條例與特別預算，而台灣在2003年歷經對抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗後，所修正的《傳染病防治法》及相關防疫準備也相當完備。

張惇涵指出，是否發布緊急命令仍須從實際需求面來看必要性，我國自1987年解嚴後，只有在1999年921震災後曾發布過緊急命令，其餘重大災害，包括SARS疫情時，社會也有相關的討論，但當時也並沒有發布緊急命令。

陳時中於週一表示，經過中央流行疫情指揮中心專家學者與行政院各部會討論後，拍板決定自3月17日至7月14日止，高中職以下學校全面停止學校師生出國計畫，如有特殊必要出國者可專案申請，並加強回國後管理措施。