宅在家不夠看 宅在天成文旅華山町試試看

宅經濟正夯，不論你是論文族、追劇族、網路打怪族、被老闆操到不滿族，這一次千萬別錯過!天成文旅華山町推出一泊四食「日全食住房專案」，讓您輕鬆宅不間斷！即日起至2020/06/30平日華山雙人房3,500元，專案依房型入住人數贈送早餐、午餐、下午茶與晚餐，等同用餐免費送住宿。貼心的天成文旅華山町也針對單人入住另推出單人獨享專案2,700元即可擁有一泊四食！

天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688。

天成文旅華山町「日全食住房專案」除了可享受優質美味的早餐外，午餐套餐(原價329元+10%)，有主菜、湯品、手工小菜、水果與餐後甜點、咖啡或茶，主菜則有麵食、飯食或超人氣的火山卷可供選擇；下午茶(原價260元+10%)則以風味迷人的寶比輕乳酪蛋糕搭配200元以下咖啡茶飲任選，輕鬆度過優閒時光；晚餐套餐(原價880元+10%)則可擁有下酒菜、炸物、沙拉、主食與啤酒或非酒精飲品擇一，啖美食，品好味，自在又舒活。《未滿18歲禁止飲酒》

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示：「搶攻宅商機，推出一日四餐日全食專案，讓旅客不用為「食」煩惱，可以專心於事務處理，或以Staycation概念進行城市度假輕鬆出遊，雙人入住四食餐飲總價值：4024元，等同用餐送一晚住宿的超優惠價格，預計帶動客房與餐飲業績成長1-2成左右。」