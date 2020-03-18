新北校園場地加強防疫 侯友宜：本學期結束前暫停對外開放

因應疫情升溫，新北市以防疫為優先， 新北市長侯友宜今(18)日公開表示， 學校是人員高度聚集的場所， 面對防疫工作必須以最謹慎的方式處理，自明(19) 日起至本學期結束前校園場地暫停對外開放，有特殊情形者， 授權學校評估風險後且在防疫工作完備下專案處理。 新北市校園開放政策將持續視疫情發展狀況再議， 希望大眾共體時艱，讓學生能在最安全的環境就學。

開學以來，新北市長侯友宜關心防疫作業，數度至市內大專校院、 各高中職、國中小抽查校園防疫實況， 新北市政府也接到許多家長表示建請暫停開放校園， 以避免校園內遊戲器材、教學設施遭受感染之風險， 且考量近日中央流行疫情指揮中心公布之感染個案增多， 校園場地開放使用對象為不特定人員，經多方考量審慎評估， 決定自明(19)日起至本學期結束前校園場地暫停對外開放。

此外，新北市幅遠廣大、城鄉差異狀況頗大，有特殊情形者， 授權學校評估風險後且在防疫工作完備下專案處理。 各校校園場地暫停開放請各校務必配合張貼公告周知鄰近居民並與社 區居民充分溝通，對於暫停開放期間造成的不便，請民眾多加體諒， 多利用其他社區戶外空間、公園、運動場，從事運動休閒活動， 期盼守住校園防線，降低社區感染風險。

教育局表示，學生在校上課期間，校外人士(含家長、訪客、 廠商等)進入校園，必須配合量體溫，配戴口罩方可入校， 如發燒者請勿進入校園，有呼吸道症狀或未佩戴口罩者， 改採替代方式處理，如：物品轉交可請校方代轉、 洽公則由校內人員至校門口獨立通風空間洽談。

教育局呼籲，針對校園防疫所採取的必要管制及行政工作， 雖會造成部分生活不便， 但新北市政府懇請社區與學校共同攜手合作， 各項防疫訊息放置在新北學Bar(網址：https:// www.facebook.com/ntpcedugov/)、 新北市政府教育局網站/防疫專區(網址：https:// www.ntpc.edu.tw/)， 歡迎關心學校防疫工作的民眾， 善用新北市及中央各防疫公告平臺查詢資訊。