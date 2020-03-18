中華電信今日開放Samsung Galaxy S20 5G全系列預購領機

中華電信Samsung Galaxy S20 5G旗艦全系列新機推出以來，銷售氣勢如虹， 加上中華電信5G開台前升級體驗方案「5G Pass」的帶動下，日前網路門市及全台服務據點開放限量預購， 領先同業於1小時內立即額滿。中華電信今(18) 日宣布即日起開放Galaxy S20 5G全系列新機預購成功的客戶， 可優先領機即刻享受Samsung首款5G旗艦手機的極致魅力， 再享Galaxy S20 5G預購禮原廠無線閃充行動電源(原價2,490元) 及原廠配件購物金1,500元；Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G享預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機(原價5,490元)， 讓早鳥星粉備受寵愛。

中華電信甫推出的5G開台前升級體驗方案，廣受Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機的鐵粉青睞，搭配大4G購機方案、 青春無敵學生方案，即享「5G Pass體驗」，於開台後不加價、 有感體驗5G超高網速及應用服務12個月， 讓客戶享受5G早鳥禮遇。針對申辦大4G月繳1399(含) 以上購機方案，享有「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，在開台當天不加價、免換約， 優先自動升級為5G客戶， 滿足星粉追求旗艦新機享受5G超高網速與應用服務的多元需求。

獨賣Galaxy S20 Ultra 512G星空灰與Galaxy S20+ 128G晴空白，同享5G禮遇

中華電信為國內唯一銷售Samsung Galaxy S20 5G旗艦全系列新機的電信業者，申辦「大4G方案月繳999元( 含)以上，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Samsung Galaxy S20 5G全系列機型享限時購機折價3,000元」， 再獨家贈送明台產險碎屏險一年(理賠上限5,000元， 須至中華電信服務據點領機)。

其中，獨家銷售的Galaxy S20 Ultra 512G星空灰，大4G購機方案月繳999元(30個月)， 加碼折價3,000元、行動VIP最高再折5,000元， 專案價只要28,990元起；另一款獨賣Galaxy S20+ 128G晴空白，月繳999元(30個月)， 搭配VIP再享限時購機折價最高8,000元後， 專案價只要19,990元起。

來不及預購的客戶， 只要於3月20日至4月30日新機上市期間完成購機程序， 亦享限量開賣登錄禮原廠無線閃充行動電源及原廠配件購物金1, 000元，贈完為止。更多中華電信Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機資費優惠，詳請參閱https://cht. tw/c/d27hh。