新北市在地就學卓然有成 2,363名學生繁星上榜

109學年度大學繁星推薦今(18)日放榜， 新北市錄取率62.41%高於全國平均。其中新北市立林口高中錄 取112人，樹林高中錄取101人及三重高中錄取99人， 分別拿下全國高中錄取人數第二名、第八及第九名， 新北市學校即占了三名! 林口高中及樹林高中更蟬聯全國高中錄取人數最多的前10名，表現 十分亮眼。

109學年度大學繁星推薦招生由68所大學聯合辦理， 今年有1萬6,110個招生名額， 新北市公私立高級中等學校參與大學繁星推薦共計49校， 109學年度共有3,786名學生報名大學繁星推薦，共計2, 363名學生錄取，錄取率62.41%。今年2, 363位錄取學生中，有967人錄取國立大學， 其中錄取臺灣大學、 清華大學及交通大學的人數比去年增加20人以上。

今年錄取國立臺灣大學會計學系的謝浩恩同學， 三年前教育會考成績達錄取建中標準的他， 考量通勤及未來繁星規劃， 就近選擇了有實驗班設置的新北市立秀峰高中。當時做這個決定時， 浩恩坦言，內心的確是很掙扎的，一個是臺北市第一志願的學校， 一個是離家較近，省去通勤時間可以讓他有更多參與課外活動機會， 且在繁星升學管道中有機會脫穎而出的學校。

新北市教育局表示，為獎勵本市優秀學生就近入學，教育局訂定「 新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」， 公告於本局中等教育資源網， 針對參加基北區各項入學管道錄取之學生訂定適當比例的獎學金鼓勵 在地就學，提升本市學生在地就學比例。今年錄取的學生裡， 有超過8成5以上為三年前選擇在地就學的新北市國中畢業生， 顯見在地就學政策極佳的成果。

新北市於高中高職旗艦計畫奠定的基礎之上，自108年開始推動「 新北創新教育加速器計畫」，鼓勵與支持學校進行「跨國」、「 跨校」、「跨學制」、「跨領域」 的各項教育合作與提出創新教育方案， 採用美國矽谷企業加速器的協作與共創精神， 透過本計畫讓各界一同與局端共同投資教育， 提供執行方案經費與資源，協助教育創新發展與執行， 以提升本市教育競爭力與合作力， 實現跨教育階段校際間資源共享與互助合作，達成創新共好的理念， 以促使更多優秀學子在地就學，也反映在今年各校繁星成果上。