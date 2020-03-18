石碇獅仔頭坑道路修復完成，眺望千島湖更安全

新北市石碇區永安里獅仔頭坑巷道路因108年10月 米塔颱風在北部山區帶來豪雨， 以致該道路路面產生裂縫及路側邊坡滑落災害， 影響民眾及遊客通行安全，經農業局於昨(17)日改善完工， 民眾開車經過時可以不必憂心了。

永安里獅仔頭坑巷道路位於翡翠水庫水源保護區內， 里內有許多觀光景點，包含永安景觀步道、翡翠水庫景觀徒步區， 及還可挑望千島湖景色的八卦茶園， 因此假日有許多遊客及山友來遊玩， 附近居民也常常利用該道路通往市區，因施工期間又逢東北季風， 山區經常大小雨常流水不斷，加上假日遊客眾多， 無法封閉道路施作，以致增加工程難度， 新北市農業局敦促廠商加派機具及人力，施工時間盡量縮短， 把居民不便降到最低， 經農業局施工團隊不分平假日的全力趕工下已施工完成， 並未對當地居民生活作息及遊客造成不便。

永安里長蕭敏玲表示，里內路旁的樹木茂密， 走在路上皆可以感受到樹蔭的涼爽，沿途還可欣賞附近的茶園風光， 從獅仔坑巷進入約一、二百公尺，即可抵達石碇千島湖眺望點， 另外里內的自然生態豐富，沿路的花草植物、果樹、 動植物種類很多，也因此平常時間皆有外地遊客來遊玩， 假日時更是車水馬龍景象，如今邊坡已施作完成擋土牆工程， 里民皆非常感謝市府團隊，附近居民及用路人都能安心通行。