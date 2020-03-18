【武漢肺炎】口罩實名制2.0 網購逾7千筆輸入錯誤　系統將發訊息請於18日晚8點前改正

口罩實名制2.0網購, 有超過7千筆輸入錯誤, 需在18日晚上8點前更正! 圖為台北街頭 (中央社) 口罩實名制2.0網購, 有超過7千筆輸入錯誤, 需在18日晚上8點前更正! 圖為台北街頭 (中央社)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣中央流行疫情指揮中心今(18)日表示，因發現「口罩2.0」網路預購，有透過APP登記預購之民眾手機格式輸入錯誤，今日將寄發電子郵件通知民眾更正。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會表示，由於透過「健保快易通」APP登記預購的部分民眾手機格式輸入錯誤，約有7千多筆，今日將寄發電子郵件通知民眾更正，請民眾配合今晚8點前修正，不是詐騙集團。



有關電子郵件內容為：

您好，謝謝您使用「健保快易通」口罩實名制 2.0 預購試辦服務。由於您填入的手機號碼格式有誤，請您於今晚 8 點前，到「健保快易通」App 的「健康存摺」「口罩預購」專區，重新鍵入正確的資料。感謝您的使用。



指揮中心提醒，此為健保署發送之電子郵件，並非詐騙，請民眾儘速通過「健保快易通」App更新正確資訊，避免權益受損。

若最終登記預購人數未超過開放預購之登記數量，則不進行抽籤，亦不發送付款簡訊。明(19)日起將以電子郵件通知繳費，民眾亦可自行至eMask官網 (https://emask.taiwan.gov.tw/) 查詢繳費資訊。

口罩實名制政策問題：請撥口罩專線 1919 或 0800-030-598

手機認證相關問題 ：請撥 0800-030-598 或 02-4128-678

口罩預購系統操作 ：請使用線上客服(服務時間9:00至21:00)