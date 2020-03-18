【武漢肺炎快訊】台灣累計確診100例　18日暴增23例

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天(18日) 下午將近3點召開今天的第二場記者會並宣布，台灣今天又新增23個確診病例，累計確診已達100例。

新增的23例中包括境外移入21例與本土2例。

陳時中強調，未來七天預估是高峰期，希望台灣務必守住防線。

根據指揮中心說明，今天新增的病例中，其中21例為境外移入病例(4例與土耳其旅遊團群聚相關)、2例為本土病例(1例為埃及旅遊團個案接觸者)。



指揮中心表示，土耳其旅遊團新確診4例個案為3女1男，年齡介於20多歲至50多歲，其中2人無症狀，其他2人分別於3月11日及16日發病，經採檢通報，於今日確診；該旅行團15人當中截至目前共13人確診，已掌握接觸者共171人。



其他新確診17例境外移入個案為10女7男，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於2月14日至3月16日，旅遊史分別為西班牙、美國各3例，英國、法國各2例，印尼、卡達、菲律賓、瑞士、德國各1例，另有1例曾至法國、西班牙、英國，1例曾至英國、義大利、法國。



2名本土病例分別為20多歲男性及20多歲女性，其中20多歲男性為埃及團確診個案接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診；20多歲女性近期無出國史，3月12日發病自行就醫，經通報檢驗確診，感染源待釐清。

指揮中心指出，COVID-19(武漢肺炎)疫情日益嚴峻，世界各國確診病例快速攀升，入境人員填寫資料的程序及內容更需要嚴謹審慎。為提高入境流程效率、入境資料正確性，建置「入境檢疫系統」，於起飛前或落地後透過掃描QR Code，線上填寫健康聲明書等資料，加速入境通關程序，旅客資料也整合至14天居家關懷的「防疫追蹤系統」及追蹤告警的「電子圍籬系統」，透過居家檢疫者的手機定位，一旦離開檢疫範圍，系統會發送「告警簡訊」給當事人、民政單位、衛政單位與轄區警察，以確實掌握相關人員行蹤。



此外，指揮中心表示，因應旅遊建議等級提升，入境居家關懷人數增加，接下來將由HTC規劃設計，透過LINE之LINE Bot系統平台自動化運作，讓居家檢疫者可以透過LINE Bot主動回報健康狀況，並取得防疫相關協助資訊，分擔第一線關懷人員的作業負擔。



鑒於全球武漢肺炎疫情仍持續發展中，政府正積極推動新科技，透過系統化分析，依行政區、隔離類別，以及地理分布及歷史軌跡等方式篩選呈現相關人員現況，快速掌握疫情發展；也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。

中央流行疫情指揮中心今(18)日說明，為能掌握居家隔離、居家檢疫者落實情形，降低社區傳染風險，避免影響防疫措施的推動，今(2020)年2月上旬，行政院所屬各單位結合創新科技建置資訊系統，期能以更有效的科技措施協助防疫作業，包括人員入境之「入境檢疫系統」，以電子化加速入境資料檢核及程序，結合後端「電子圍籬智慧監控系統」，透過手機定位方式掌握行蹤，以確保防疫措施之落實。