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攜手對抗武漢肺炎　台灣美國發表防疫聯合聲明

美方將為台灣保留30萬件防護衣的原料，台灣則將在國內口罩產能穩定後，提供美方每週10萬枚口罩

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By 政治組, 台灣英文新聞
2020/03/18 14:46
外交部長吳釗燮

外交部長吳釗燮 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）為對抗疫情日益嚴峻的新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），外交部及美國在台協會今（18）日共同發表聯合聲明，雙方將推動六大合作項目，展現台美攜手對抗武漢肺炎的決心。

外交部長吳釗燮今日上午在中央聯合疫情指揮中心記者會上表示，「為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒，台美雙方將進一步強化台美諮商與合作機制，在此夥伴關係之下，將分享最佳做法，合作進行相關抗疫的措施。」此聲明由吳釗燮及美國在台協會（American Institute in Taiwan）處長酈英傑共同簽署（Brent Christensen）。

台美合作項目包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議，以及防疫醫療用品及設備的合作與交流。

吳釗燮進一步指出，雙方針對疫苗、快篩及藥品方面的合作已如火如荼地進行中，其餘則會陸續跟進，要確保「台灣跟國際上主要這些國家能更進一步地來合作。」

吳釗燮接著指出，有鑒於防疫是長期作戰，台美雙方為了因應未來防疫的需要，確保防疫物資不致匱乏，美方在世界各地均缺料、搶料的狀況下，仍將為台灣保留30萬件防護衣的原料；台灣則將在國內口罩產能逐漸成長穩定後，提供美方每週10萬枚口罩。雙方將持續防疫醫療物資的合作、分享彼此最佳的做法，攜手對抗武漢肺炎疫情。

隨後外交部美國在台協會則各自在官網上同時發布聯合聲明新聞稿。

衛生福利部長陳時中也表示，這波武漢肺炎大流行的趨勢顯示疫情將會延長，台灣在快篩、疫苗及藥物上需要國際合作，且每個國家的量能不一樣，物資上台灣防護衣的材質都由美國公司生產，「物資上面互通有無，不管是與美國或其他國家，若能夠在符合我們國家最佳利益的情況下，怎麼做一個適當地調配，讓各種物資能充足，我認為是非常重要。」
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