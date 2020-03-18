攜手對抗武漢肺炎　台灣美國發表防疫聯合聲明

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）為對抗疫情日益嚴峻的新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），外交部及美國在台協會今（18）日共同發表聯合聲明，雙方將推動六大合作項目，展現台美攜手對抗武漢肺炎的決心。

外交部長吳釗燮今日上午在中央聯合疫情指揮中心記者會上表示，「為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒，台美雙方將進一步強化台美諮商與合作機制，在此夥伴關係之下，將分享最佳做法，合作進行相關抗疫的措施。」此聲明由吳釗燮及美國在台協會（American Institute in Taiwan）處長酈英傑共同簽署（Brent Christensen）。

台美合作項目包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產、追蹤接觸者相關技術機制與科技、舉行科學家與專家的聯合會議，以及防疫醫療用品及設備的合作與交流。

吳釗燮進一步指出，雙方針對疫苗、快篩及藥品方面的合作已如火如荼地進行中，其餘則會陸續跟進，要確保「台灣跟國際上主要這些國家能更進一步地來合作。」

吳釗燮接著指出，有鑒於防疫是長期作戰，台美雙方為了因應未來防疫的需要，確保防疫物資不致匱乏，美方在世界各地均缺料、搶料的狀況下，仍將為台灣保留30萬件防護衣的原料；台灣則將在國內口罩產能逐漸成長穩定後，提供美方每週10萬枚口罩。雙方將持續防疫醫療物資的合作、分享彼此最佳的做法，攜手對抗武漢肺炎疫情。

隨後外交部及美國在台協會則各自在官網上同時發布聯合聲明新聞稿。

衛生福利部長陳時中也表示，這波武漢肺炎大流行的趨勢顯示疫情將會延長，台灣在快篩、疫苗及藥物上需要國際合作，且每個國家的量能不一樣，物資上台灣防護衣的材質都由美國公司生產，「物資上面互通有無，不管是與美國或其他國家，若能夠在符合我們國家最佳利益的情況下，怎麼做一個適當地調配，讓各種物資能充足，我認為是非常重要。」