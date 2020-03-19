〈時評〉新冠肺炎最壞時代終將結束 春天必將來臨

記得狄更斯的小說「雙城記」的引言嗎？他說：那是最好的時代，也是最壞的時代；是智慧的時代，也是愚蠢的時代；是信仰的時代，也是懷疑的時代；是光明的季節，也是黑暗的季節；是充滿希望的春天，也是令人絕望的冬天；我們的前途擁有一切，我們的前途一無所有；我們正走向天堂，我們也走向地獄；那個時代和現在正如此相像，以至於最喧鬧的一些專家，不論説好或說壞，都堅持以最高級的形容詞來描述它。

確實，人類的歷史，如同狄更斯所言，始終是在悲喜循環之中，逐步向前邁進。

以近代人類經濟史來看，1973年至1974年，中東戰爭爆發，阿拉伯產油國家聯手抵制以色列，禁運石油，造成第一次能源危機。1980年底，兩伊戰爭爆發，導致第二次能源危機，1990年伊拉克攻打科威特，兩伊戰爭爆發，導致第三次能源危機，每一次都造成股市崩盤。

1993年瀏覽器、全球資訊網問世，揭開人類網際網路世界，.com吸引大批投資人盲目跟隨，甚至在電視節目中，還以一千萬美元獎金，吸引觀眾下注，終於導致2000年3月NASDAQ網路股的崩盤，指數從10日的5132.53點，5天之內就崩跌到4580點。

2007年美國次貸危機，當年有130萬貸款人房屋遭到法拍，總價達1.3兆美元，不料到了2008年8月，危機持續，被法拍房屋暴增到230萬戶，終於導致9月雷曼兄弟申請紓困，後來房利美、房地美被政府接管，造成金融海嘯，股市崩盤，再一次經濟大蕭條。一直到2009年3月，危機才全部解除，自此創造了一個歷時近11年的股市大多頭市場。

不料今(2020)年開春，1月就碰到中國新冠肺炎大爆發，初始各國掉以輕心，認為那是中國，或最多是亞洲國家的問題，不料到了本(3)月11日世界衞生組織(WHO)祕書長譚德塞公開宣布，新冠肺炎在全球大爆發、大流行，是公共衞生危機，每個人都必須參與戰鬥。

譚德塞談話之後，新冠肺炎快速蔓延，不僅歐洲多國染病者眾，死亡率飆升，連歐美紐澳都在封城、封國，經濟重創，股市崩盤。

然而，新冠肺炎何時能停止肆虐？經濟何時復甦？股市何時再起呢？有兩人最近的談話可以參考，其中之一是中國工程院院士鍾南山，一直被視為中國新冠肺炎的代言人，他認為全球疫情會在6月結束。以他對新冠肺炎研究之深及了解程度，應該可以作為世人的參考。

另一位是美國總統川普說，新冠肺炎應該會在8月結束，以美國衛生褔利部疾病管制署(CDC)的專業研究能力，其提供川普總統的資訊，可信度應該有參考價值。至於那一種看法最正確？大家靜觀其變吧！不過，不論那一種說法，都牽動著經濟及股市的復甦，股民暫且保持一點信心勿恐慌，伺低點逢低陸續買進，為自己在零利率時代存好股累積退休金。而「雙城記」中所言，不論如何，春天且光明、智慧的時代必將再度降臨。

雨，那會落不停，不是嗎？