文化部忍痛取消台灣文博會　恐武漢肺炎影響成效品質

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 文化部為維持展會成效及品質，將取消舉辦2020台灣文博會。

自2010年起每年舉辦台灣文化創意設計博覽會（簡稱台灣文博會），自2017年引入策展概念，藉由主題策展，激盪台灣的文化軟實力，近年來皆能吸引逾35萬人次參觀。

文化部新聞稿表示，2020台灣文博會原訂今年4月17日至26日於華山1914文化創意產業園區、松山文創園區及花博公園爭艷館舉辦，惟因疫情影響，近期已陸續有參展業者反映國外原物料無法到貨，恐影響產品製作期程，加以台灣文博會屬大型展會活動，歷年來皆有國際買家及創作者共同參與。

文化部參考中央流行疫情指揮中心發布之公眾集會因應指引，經審慎評估及協調後，因為原場地下半年均已無合適檔期，為維持台灣文博會整體辦理品質及成效，決定今年台灣文博會暫緩舉辦，待疫情趨緩後，再行研議是否辦理及辦理方式。

台灣文博會近年平均皆有來自超過25個國家600多位業者參與，並吸引大量參觀人潮，自2016年起參觀人次已突破20萬，2018年突破達30萬，2019年更有逾35萬人次參與，屬大型集會活動，且展會期間策辦多項論壇、媒合會等活動，業者、買家及參與民眾間互動頻繁。

此外，部分參展業者反映受到國際原料停止供應、生產線停工斷鏈，以及獲邀之國外創作者及買家無法來台等因素影響，認為如期辦理之參展效益恐難符預期，文化部決定今年台灣文博會暫緩舉辦。

文化部表示，基於前述參展業者建議與風險評估結果，已洽詢華山1914文化創意產業園區、松山文創園區及花博公園爭艷館等原展覽場地下半年檔期，惟經協調，目前仍無合適檔期可配合。綜合考量後，為維持展會成效及品質，今年台灣文博會先行暫緩舉辦，將待疫情趨緩後，再行研議是否辦理及辦理方式。

為保障參展業者權益，文化部已責成執行單位將全額退還業者已繳納之攤位費用。此外，國內參展業者若有因受疫情衝擊發生營運困難者，可依3月12日公告之「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」申請減輕營運衝擊補助（包括「減輕營運困難補助」及「因應提升補助」）、貸款利息補貼等紓困措施，以減輕疫情期間營運負擔。