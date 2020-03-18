高雄新住民課程 免出門看直播學中文嘛也通

因為沒有駕照或交通工具，許多政府開辦的課程，讓許多新住民朋友想要參加卻無法前往，高雄市社會局路竹新住民家庭服務中心透過直播教中文，新住民在家透過科技視訊，免出門即可學習，更讓現在肺炎防疫期間，讓新住民減少外出感染的機會，也可以學習語言。

來自越南的阿詩說，自己剛來到台灣生活，語言能力有限，只能以簡單的越譯版中文或比手畫腳的方式與家人溝通，在網路上看到社會局開辦新住民華語課程，非常有興趣，卻因為沒有駕照和交通工具無法前往參加。現在透過新住民家庭服務中心臉書直播同步教學，不需要繁複地下載任何程式或設定新帳號，用手機在家裡就可以學習。而課程結束後，教學影片也保留於新住民家庭服務中心臉書專頁上，還可以反覆觀看持續複習，對語言學習有很大幫助。

高雄市社會局長黃淵源表示，高雄市目前約有6萬餘新住民，有些新住民朋友對於日常生活中所需要用到的語言、文字不太熟悉，生活上很多不方便，社會局新住民家庭服務中心每年度持續開辦新住民中文、台語課程，協助新住民增進語文溝通、識字與書寫能力，總是一開放報名就被秒殺搶空，學員非常踴躍。這次因應新型冠狀病毒肺炎疫情，新住民家庭服務中心，除將調整課程為小班制人數，並透過新住民家庭服務中心臉書專頁開放授課內容直播。

路竹新住民家庭服務中心109年度新住民華語教學課程初階班自3月15日至5月24日間每個星期天上午10點準時在中心的臉書粉絲頁「高雄市路竹新住民及婦女家庭服務中心」開播。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)