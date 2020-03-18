移工來源國疫情升至第3級 勞動部強化防疫管理措施

印尼、越南、菲律賓及泰國等移工來源國，將自3月19日起，嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情建議等級提升至第3級，但是自3月17日16時尚未登機入境者，依規定均須居家檢疫14天，不得外出工作。勞動部推出「鼓勵移工期滿續聘、國內承接、暫不返國」措施，並依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條報請指揮官同意採取必要措施，及增定「入境移工居家檢疫計畫書」，呼籲雇主及仲介公司全力協助配合，以免移工入出境造成國內防疫破口。

勞動部表示，為避免傳染風險擴大、減少移工跨境流動，勞動部鼓勵雇主優先期滿續聘，繼續留用同一移工；若有用人需求的雇主，也鼓勵在國內承接已在臺的移工，代替自海外引進新移工。針對在臺累積工作年限家庭看護工已達14年，其他工作類別已達12年的移工，勞動部也有彈性措施，可由雇主為移工向勞動部申請延長每次3個月，於防疫期間繼續留臺工作。

另對於已在臺工作的移工，若是原有休假返國計畫，勞動部也鼓勵雇主與移工協商，於防疫期間暫時不要返國休假，避免重入國後馬上面臨居家檢疫的狀況。而移工若經協商願意配合我國防疫措施，延後或取消返國休假，勞動部針對移工取消已訂機票等費用損失，將提供必要的費用補償，費用由雇主聘僱移工所繳納之就業安定費支應。

避免成為移工成為防疫破口，勞動部也推動相關措施確保移工入境一定能落實居家檢疫14天，包含訂定「入境移工居家檢疫計畫書」、雇主於申請許可、申請入國簽證及辦理機場接機服務時，應提報該計畫書，確保雇主引進移工時有能力辦理居家檢疫，當然雇主如有執行上困難，得請仲介公司協助辦理。此外，要求移工全面強制由本部機場服務站同仁接機，以協助翻譯及辦理相關手續，並確保不會搭乘大眾運輸工具前往雇主處所。

勞動部呼籲，雇主及受委任仲介公司引進移工前，應事先準備居家檢疫處所方得引進移工，否則應暫緩引進，以避免貿然引進後無法執行居家檢疫14天，而遭受處罰。倘若遇雇主關廠歇業或因突發狀況無能力安排居家檢疫者，勞動部已規劃應變措施，將妥適安置入境移工，並依規定完成居家檢疫，再協助移工轉換雇主或工作，以保障移工權益。

勞動部表示，推動移工強化防疫管理措施，是配合疫情指揮中心整體防疫政策，讓入境移工均可落實完成居家檢疫。因部分措施將造成雇主引進流程或申請時效延後，請雇主、仲介公司及移工朋友見諒，並應全力協助配合，讓引進移工不會成為防疫破口。

訊息來源：勞動部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)