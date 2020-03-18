【武漢肺炎】台灣指揮中心: 非本國人士全面限制入境　5至14日遊歐全數居家檢疫、發給補償

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【武漢肺炎快訊】台灣累計確診100例 18日暴增23例

更新時間: 2020-03-18 14:25

首次發稿: 2020-03-18 11:02

5日至14日曾遊歐全數居家檢疫 發給防疫補償

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 指揮中心指揮官陳時中今天(18日) 宣布，3月5日至14日間曾到歐洲或在杜拜、土耳其轉機，即日全數回溯居家檢疫14天，預計將有1.6萬人需隔離，配合防疫者將發給防疫補償金，呼籲民眾儘速和地方鄉鎮公所聯絡。

中央社報導，關於歐洲旅遊史返台民眾的居家檢疫14天如何計算？指揮中心疫情監測組組長周志浩說，14天是從入境那天開始計算。例如3月5日入境者的14天是19日屆滿，6日入境者的14天是20日屆滿。

今天記者會前衛福部長陳時中先到立法院做工作報告，他表示，這兩週是關鍵危險期，今、明的新增確診病例會很多，「這兩週沒有鬆懈本錢」。他在記者會中也再度強調這個重點，提醒大家「保持距離，以策安全!」

根據疾管署新聞稿，上述所稱「歐洲」為下列國家/地區：

法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、英國、愛爾蘭。

(歐洲+埃及、土耳其、杜拜共30個國家/地區)

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【武漢肺炎快訊】台灣累計確診100例 18日暴增23例

首次發稿: 2020-03-18 11:02

【武漢肺炎快訊】陳時中與吳釗燮共同記者會: 非本國籍人士、全面限制入境台灣

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今（18)日上午10時30分左右召開記者會宣布，由於國際疫情升溫，境外移入個案「暴增」，因此自3月19日零時起，非本國籍人士一律限制入境台灣。

此外他也宣布，不分國籍，所有入境者，一律居家檢疫14天。

外交部長吳釗燮補充說，所謂非本國籍者，不含持有居留證或外交公務證、商務履約證明等特殊許可出入證者。持相關證明入境之外籍人士亦需遵從防疫規範。相關規範及解除時間，由疫情指揮中心決定。

吳釗燮同時宣布，稍後他將與AIT共同宣布，美台兩國在武漢肺炎 (COVID-19, 新冠肺炎）防疫方面的聯合聲明，除強化諮商合作機制，同時進行包括外篩試劑、疫苗研發與專業人員交流事項。

指揮中心今天表示，由於攀升之確診個案數，以自歐洲入境者為多，為加強防疫，中央流行疫情指揮中心除回溯採檢有症狀者，也將回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾(皆含轉機)之健康狀況，這段期間自上述地區入境(皆含轉機)民眾配合居家檢疫，請儘速向居住所在地之鄉/鎮/市/區公所通報(電話可至各縣市政府網站查詢)，或撥打各縣市1999專線通報，由公所民政人員進行居家檢疫健康關懷。

自主通報居家檢疫者，請利用電話洽現居住所在地之鄉/鎮/市/區公所，提供個人資料，由公所補開立居家檢疫通知書，並由民政人員進行健康關懷至檢疫解除日(入境日加15天)。民眾於居家檢疫期間，應遵守居家檢疫通知書上所列防疫規定，留在家中不外出，並配合必要之追蹤關懷機制。



指揮中心並呼籲，無上述地區旅遊史者勿亂通報，以免觸法受罰；自上述地區入境民眾如果有咳嗽、發燒、流鼻水、鼻塞、呼吸困難、倦怠無力等症狀，配合衛生單位指示儘速就醫。

陳時中今天稍早在立法院指出，現在疫情非常嚴峻，之前本土案例比境外移入案例多，但本土案例數量控制住了，境外移入病例卻快速增加，這幾天還會多更多，現在是危險的抗疫期。

陳時中強調，現在很多政策都要和各單位溝通和協調，以及確認細節，目前都會以加強邊境管制為主，這兩週沒有鬆懈本錢。

根據疾管署新聞稿，上述所稱「歐洲」為下列國家/地區：

法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登、英國、愛爾蘭。

(歐洲+埃及、土耳其、杜拜共30個國家/地區)

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