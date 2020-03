中國抓狂報復驅逐美國記者　美國：專心抗武漢病毒！

(台灣英文新聞/國際組 綜合外媒報導)美中戰火延燒,中國驅逐美國三大新聞媒體部分美籍記者,美國稱此嚴厲的報復手段將剝奪世界了解中國的信息,並呼籲中國聚焦制止武漢冠狀病毒散布。

中美戰爭一波未平,一波又起,先前中國推究新冠肺炎病毒源於美軍,慘遭專家打臉,近日更針對美國將「新華社」等5家中媒列為「外國使團」(foreign missions),並對其實施員額限制後採取報復手段,於昨(17)日晚間下令《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》部分美籍記者交還記者證,今後不得在中國,包括香港、澳門地區繼續從事記者工作。

《BBC中文網》報導,這三家被中國驅逐記者的美國媒體,以往曾報道過有關中國的敏感問題,包括新疆維吾爾人教育營、中國領導人包括習近平的親戚所牽涉的隱秘財富問題等。中國這些決定旨在報復美國政府「對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限,無理刁難,不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓」。

此外,措施宣導的前一天,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會主任楊潔篪曾與美國國務卿蓬佩奧通電話。蓬佩奧不滿中國把疫情責任推到美國,而楊潔篪則批評美國政客詆譭中國,污名化中國。

《自由》報導,紛爭源於《華爾街日報》先前一篇武漢肺炎相關評論中,將中國形容為「真正的亞洲病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia),而《華爾街日報》拒絶道歉。

北京為此吊銷該報3名駐中記者簽證,美國國務院為此在上月18日認定新華社、中國環球電視網(CGTN)、中國國際廣播電台(CRI)、中國日報發行公司,以及人民日報(海外版)的美國總代理「美國海天發展」為外國使團,要求其遵守類似駐美使館的規定。本月初更對上述5家媒體採取人數限制措施,要求其駐美中國籍員工上限只能留下100人,並須在6日前提交資遣名單。

中國指美方對中國記者採取的歧視性限制措施,中方也將對美國記者採取對等措施。隨即要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等3間美媒,於年底前記者證到期的美籍記者,自即日起4天內要向外交部新聞司申報名單,並在10天內交還記者證,今後不得在中華人民共和國,包含港、澳等處繼續從事記者工作。

美國國務卿麥克·蓬佩奧對中國的決定表示遺憾,並希望北京重新考慮。他說,在全球新冠病毒危機時刻中國採取這一行動,將剝奪世界了解中國的信息。

美國白宮國安會(NSC)透過官方推特呼籲中國領導人從驅逐記者,散佈虛假信息中重新集中精力,與所有國家一起制止武漢冠狀病毒,並強調「這是朝剝奪中國人民和世界提供有關中國的真實信息的又一個步驟」。

The United States calls on China’s leaders to refocus their efforts from expelling journalists and spreading disinformation to joining all nations in stopping the Wuhan coronavirus. (2/2) — NSC (@WHNSC) March 17, 2020

推文全文(NSC Twitter)

The Chinese Communist Party’s decision to expel journalists from China and Hong Kong is yet another step toward depriving the Chinese people and the world of access to true information about China. (1/2) — NSC (@WHNSC) March 17, 2020

推文全文(NSC Twitter)