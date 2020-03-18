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中國抓狂報復驅逐美國記者　美國：專心抗武漢病毒！

中國表示將對美國記者採取對等措施

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/18 10:10
中國將驅逐美方記者(圖/美聯社)

中國將驅逐美方記者(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外媒報導)美中戰火延燒，中國驅逐美國三大新聞媒體部分美籍記者，美國稱此嚴厲的報復手段將剝奪世界了解中國的信息，並呼籲中國聚焦制止武漢冠狀病毒散布。

中美戰爭一波未平，一波又起，先前中國推究新冠肺炎病毒源於美軍，慘遭專家打臉，近日更針對美國將「新華社」等5家中媒列為「外國使團」（foreign missions），並對其實施員額限制後採取報復手段，於昨(17)日晚間下令《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》部分美籍記者交還記者證，今後不得在中國，包括香港、澳門地區繼續從事記者工作。

《BBC中文網》報導，這三家被中國驅逐記者的美國媒體，以往曾報道過有關中國的敏感問題，包括新疆維吾爾人教育營、中國領導人包括習近平的親戚所牽涉的隱秘財富問題等。中國這些決定旨在報復美國政府「對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報道活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓」。

此外，措施宣導的前一天，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會主任楊潔篪曾與美國國務卿蓬佩奧通電話。蓬佩奧不滿中國把疫情責任推到美國，而楊潔篪則批評美國政客詆譭中國，污名化中國。

《自由》報導，紛爭源於《華爾街日報》先前一篇武漢肺炎相關評論中，將中國形容為「真正的亞洲病夫」（China Is the Real Sick Man of Asia），而《華爾街日報》拒絶道歉。

北京為此吊銷該報3名駐中記者簽證，美國國務院為此在上月18日認定新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、中國日報發行公司，以及人民日報（海外版）的美國總代理「美國海天發展」為外國使團，要求其遵守類似駐美使館的規定。本月初更對上述5家媒體採取人數限制措施，要求其駐美中國籍員工上限只能留下100人，並須在6日前提交資遣名單。

中國指美方對中國記者採取的歧視性限制措施，中方也將對美國記者採取對等措施。隨即要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等3間美媒，於年底前記者證到期的美籍記者，自即日起4天內要向外交部新聞司申報名單，並在10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包含港、澳等處繼續從事記者工作。

美國國務卿麥克·蓬佩奧對中國的決定表示遺憾，並希望北京重新考慮。他說，在全球新冠病毒危機時刻中國採取這一行動，將剝奪世界了解中國的信息。

美國白宮國安會（NSC）透過官方推特呼籲中國領導人從驅逐記者，散佈虛假信息中重新集中精力，與所有國家一起制止武漢冠狀病毒，並強調「這是朝剝奪中國人民和世界提供有關中國的真實信息的又一個步驟」。

推文全文（NSC Twitter）

推文全文（NSC Twitter）
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