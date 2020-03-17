台北王朝大酒店推國人住房專案

台北王朝大酒店看準春遊旅宿商機，即日起至5月29日推出「國人住房享國宴專案」，雙人入住17坪大全新裝修的行政豪華套房，只要5,288元(原價26,708元)，即可享用國宴級套餐，每日限定推出8間名額，用慢步調和美食滿足疲憊的心，打造一場台北好好玩之旅。

近來因疫情影響，許多民眾人心惶惶不敢出國旅遊，為此台北王朝大酒店推出「國人住房享國宴專案」，享有自助餐廳SUNNY BUFFET雙人自助早餐、中餐廳玉蘭軒國宴級禮遇雙人套餐(可選擇住宿當日或隔日任選午餐或晚餐時段)，絕對是休假、兒童節連假旅遊的最佳住宿首選。

台北王朝大酒店位於台北市中心，坐擁台北小巨蛋及南京復興雙捷運站，擁有絕佳的地利之便，不管到台北哪一個景點都相當方便。即日起凡透過官方網站、電話或現場訂房方式，即可使用雙人入住行政豪華套房5,288元的超優惠價格。為了讓顧客安心入住，飯店已全面進行消毒，並配合政府政策不提供疫情國家旅客入住，打造最舒適、安心的入住環境。

「國人住房享國宴專案」內容包括，國人須出示本國相關證明文件，可享入住17坪大的行政豪華套房一晚，行政豪華套房設備有開放式客廳、免治馬桶、頂級膠囊咖啡機與免費享用客房內迷你吧，另外還可享用飯店內如游泳池、健身房等設施。國人住房專案也讓旅客吃好吃滿，讓您享用無國界料理的SUNNY BUFFET自助式早餐、由逾20年國宴主廚經驗的林菀榮打造的國宴級禮遇雙人套餐，規劃精彩的台北之旅，就從王朝開始！訂房專線02-2719-8399#3131、3132、3133