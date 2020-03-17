【武漢肺炎】台灣文化部藝文紓困18日開放申請　補助金250萬盼解燃眉之急

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）文化部將於18日起正式啟動藝文紓困補助，首批申請至4月10日截止。

文化部17日新聞稿表示，「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業減輕營運衝擊補助申請須知」第一次公告，將於明（18）日起受理申請，只要是於今（2020）年1月15日後受疫情影響發生營運困難的我國藝文事業及自然人，都可提出申請。

文化部強調，為解藝文產業燃眉之急，第一次公告申請補助的收件雖自3月18日起至4月10日截止，但將採分批審查方式辦理，加速撥款時程，第一批審查預計於3月底完成，最快4月初就會撥款。4月之後，文化部將視疫情狀況，儘速再次公告、再次受理申請。

文化部公布，藝文事業可個別申請「減輕營運困難補助」、「因應提升計畫補助」或合併申請兩項補助，每次公告每事業兩項補助合計上限為250萬元；自然人可申請「減輕營運困難補助」，每次公告每人補助上限為6萬元。

文化部說明，「減輕營運困難補助」包括：人員薪酬、取消或延期或退票之製作成本、場地及設備租金等營運費用；「因應提升補助」則是藝文事業可申請補助，對疫情衝擊提出因應措施，或於遭受疫情衝擊期間為提升未來營運能力，規劃各項研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等計畫，以儲備未來振興的能量。由於因應提升計畫之執行需要一定時程，因此該項補助執行期程不受3月31日之限制。

為讓各界更瞭解文化部紓困振興相關措施，文化部官方網站已開設「文化部協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區」，對於申請藝文紓困補助有疑義，或想更了解本部協助因應疫情之行政調控措施者，可參考專區中所公布的申請須知、Q&A、新聞稿及相關資料。另本部除先前已開多場諮詢會議徵詢各界意見及說明外，必要時也將依各藝文領域及產業別舉辦說明會，並持續視疫情影響，滾動調整各項紓困振興措施。