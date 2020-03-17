臺灣證券市場自2020年3月23日起實施盤中全面逐筆交易,立即成交否則取消(IOC)委託如觸及「瞬間價格穩定措施」之價格上、下限,IOC委託在可成交範圍內將部分成交,超出可成交範圍時則部分予以退單。舉例說明如下:此例瞬間價格穩定措施參考價為100元,可成交之價格上限為103.5元,下限為96.5元,新進委託以限價105元立即成交否則取消(IOC)買進10張,可成交101元1張、102元2張,104元則因超出可成交範圍,不會成交,該筆剩餘未成交7張之限價105元IOC買進委託自動退單,該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施。

此外,如IOC委託第一筆可成交之價格即觸及「瞬間價格穩定措施」之價格上、下限,該筆IOC委託整筆自動退單,該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施。舉例說明如下:瞬間價格穩定措施參考價為100元,可成交之價格上限為103.5元,下限為96.5元,新進委託以限價99元立即成交否則取消(IOC)買進10張,第一筆成交價格95元即超出可成交範圍,該筆IOC委託全數取消,該檔有價證券不會進入瞬間價格穩定措施。

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