台股「逐筆交易」倒數一周

最近投資人除了關心武漢肺炎對市場的影響外， 還有一件事對投資人格外重要，也就是臺灣證券交易即將於2020 年3月23日起實施盤中全面逐筆交易， 不同於過去投資人的交易方式，所謂的「逐筆交易」 就是隨到隨撮合，不再被限制 5 秒才成交，而是只要每一筆單子進來就可以立即搓合， 成交速度會比現行的集合競價還要快很多。 為讓投資人在制度上線前熟悉「逐筆交易」撮合方式， 富邦證券從去年10月就開始積極推廣，透過分公司舉辦了46場說 明會，說明逐筆交易新制並推廣線上擬真平台， 鼓勵投資人透過證交所及富邦電子平台進行模擬交易，推廣至今， 已經將近10萬人次線上體驗。

富邦證券表示，集合競價和逐筆交易最大的不同在於，現行的「 集合競價」每5秒撮合一次，股價並非隨時都在變動，5秒才會看到 新價格，意思是當買賣雙方掛單上去後，系統會收集在這5秒內的所 有委託單，然後依照「規則」決定成交價，因此「集合競價」 是收集買、賣雙方的委託單資料，再以「可以滿足」這一批委託單「 最大累積成交量」的價格為最新成交價。然而「逐筆交易」 則是隨到隨撮，舉例來說，當有投資人委託單為買進A股票100元 、100張，價格高於、等於目前市面上最低的委賣價， 此時系統會由「最低委賣價開始向上成交」， 因此會產生不同成交價，直到滿足這100張委買單為止。反之， 委賣單則是由「最高委買價開始向下成交」，直到滿足這100張委 賣單為止，若價格重複，就以時間優先原則來作為先後成交順序。

「逐筆交易」制度將會有三種委託單，二種價格， 所謂的價格是與現行機制一樣分為「市價及限價」， 因此主要的差異點在於委託單，現行的委託只有一種委託單，只有「 當日有效(ROD) 」，必須要輸入「一個價格」、「數量」，然而「逐筆交易」 則有三種委託單、再加上二種價格，共有六種委託方式， 三種委託單包括「當日有效(ROD)」，只要投資人掛出委託後， 當日一直到收盤都是有效的；「立即成交或取消(IOC)」， 就是掛出委託單當下，允許部份成交，殘餘委託不會留存， 需要再重新委託；「全部成交或取消(FOK)」在掛單當下， 市場上必須有足夠的委託單可以成交，否則全部刪單。 富邦證券表示，投資人若對於新制還不熟悉或怕價格劇烈變動， 可以採與現行機制相同的「當日有效(ROD) 」的方式委託。

由於「逐筆交易」與現行的「集合競價」制度大不相同，因此， 在新制上路倒數前， 投資人可透過富邦證券所提供的擬真平台註冊並體驗下單，熟悉RO D、IOC和FOK等各種新式委託的下單方式及了解其差異， 進而調整自身的看盤及交易習慣。另外， 投資人也不用過度擔心新制上路後， 因隨到隨撮合而造成市場行情價格劇烈變動，證交所特別推出「 瞬間價格穩定措施」，目的是讓市場先行冷靜， 避免投資人做出不理智的決策，只要當成交價超過前5分鐘加權平均 價的3.5%就會觸發。觸發後，會延緩2分鐘撮合，2分鐘過後會 以「集合競價」撮合1次，再恢復成「逐筆交易」。 若有相關問題請至富邦證券網站(www.fbs.com.tw) 或洽客服專線0800-073-588，由專人提供解答及服務。