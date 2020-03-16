新北市各級學校教職員工生6月底前暫停出國

有鑑於特殊嚴重傳染性肺炎疫情日益嚴峻， 世界衛生組織已宣布疫情為全球大流行， 考量疫區及飛機均為高風險感染地區(環境)， 新北市政府教育局請各學校確實全盤掌握師生出國史。 另為確保本市學校教職員工生健康安全， 新北市所屬各級公私立學校學生(含幼兒園) 及學校教職員工自即日起至109年6月30日前應暫停出國。

教育局表示，當前出國受疫情影響風險甚高，為維護全體師生健康， 並避免返臺後相關人員可能需居家隔離、檢疫管制， 及不影響後續當事人的生活、工作與學習的不便， 依據傳染病防治法第37條、 教師請假規則及新北市公私立國民中小學學生請假及出缺勤管理規定 ，有關師生於學期間出國應先辦理請假，因當前疫情嚴峻， 6月30日前除非有特殊原因，學校應不予同意， 教育局將請各校嚴格把關， 如有必要出國需求學生應先向就讀學校專案申請核准， 教職員工應先報教育局備查。經特殊原因核准出國者， 依中央流行疫情指揮中心指示， 應落實加強手部及呼吸道衛生等個人防護措施， 返國入境後務必落實14日居家防疫假， 本局後續將視疫情狀況再行評估調整。

教育局並呼籲，疫情流行期間，為顧及全市所有師生健康， 請各級學校師生要共體時艱， 並請學校加強宣導及充份與親師生溝通，如確有特殊原因， 亦請學校審酌實際必要情形協助個案處理， 相信透過本市各校大家攜手合作、杜絕疫情， 以最高標準進行防疫工作，可以讓所有師生、家長安心學習。