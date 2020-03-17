【武漢肺炎】印尼、越菲泰疫情升高　移工抵台全面強制接機、居家檢疫14天

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）台灣新冠肺炎（武漢肺炎或COVID-19）本周大量新增確診案例幾乎全是境外移入，加上移工來源國疫情近日急遽升高，勞動部祭出防疫新措施，要求移工入境落實居家檢疫14天。

本周新增案例多為國人赴歐美旅遊中鏢，加上印尼、越南、菲律賓及泰國等移工來源國，將自3月19日起疫情建議等級提升至第3級，讓政府提高警戒，要求即將來台就職的外籍移工雇主，也有辦理居家檢疫的責任，未來申請移工或是要申請入國簽證到機場等，都必須要檢附相關文件，而移工到台灣也全面強制接機，入境落實居家檢疫14天。

勞動部表示，為避免傳染風險擴大、減少移工跨境流動，勞動部鼓勵雇主優先期滿續聘，繼續留用同一移工；若有用人需求的雇主，也鼓勵在國內承接已在臺的移工，代替自海外引進新移工。針對在臺累積工作年限家庭看護工已達14年，其他工作類別已達12年的移工，勞動部也有彈性措施，可由雇主為移工向勞動部申請延長每次3個月，於防疫期間繼續留臺工作。

另對於已在臺工作的移工，若是原有休假返國計畫，勞動部也鼓勵雇主與移工協商，於防疫期間暫時不要返國休假，避免重入國後馬上面臨居家檢疫的狀況。而移工若經協商願意配合我國防疫措施，延後或取消返國休假，勞動部針對移工取消已訂機票等費用損失，將提供必要的費用補償，費用由雇主聘僱移工所繳納之就業安定費支應。

雇主於申請許可、申請入國簽證及辦理機場接機服務時，應提報該計畫書，確保雇主引進移工時有能力辦理居家檢疫，當然雇主如有執行上困難，得請仲介公司協助辦理。此外，要求移工全面強制由本部機場服務站同仁接機，以協助翻譯及辦理相關手續，並確保不會搭乘大眾運輸工具前往雇主處所。勞動部請雇主、仲介公司及移工朋友體諒共體時艱全力協助配合，讓引進移工不會成為防疫破口。