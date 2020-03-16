新北提供華語補救教學 跨國銜轉學生安心就學

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市政府教育局提供「華語補救教學」服務給於國外居住數年，自世界各地返國就學，且缺乏華語基礎表達溝通能力的跨國銜轉學生，去(108)年提供317人次的服務，越南華僑張婉貞更是秉持著「雞婆」的特質和一份使命感，陸續指導30位跨國銜轉新住民子女的適應生活和學習。
越南華僑張婉貞擁有長達八年的跨國銜轉華語補救教學經驗，曾指導過30位跨國銜轉新住民子女，目前於樹林區三所學校擔任華語補救教學教師。她認為教導學生不能只有輔導課業，更要從學生的言談間了解是否需要進一步協助，全方位關照孩子。張婉貞曾經輔導過一位家境困難的學生，她不顧自己當時車禍受傷需要開刀，仍堅持到區公所領取低收入戶申請表，協助不擅寫字的爸爸填寫表單，令學生的爸爸十分感動。
擔任新莊區光華國小華語補救教學的黃怡芳老師分享，去年5月教導一位來自大陸的學生，由於從未學過注音符號，透過一對一教學，目前已能跟上班級學習進度，對於繁體字課文能閱讀及理解，生活適應也良好。
擔任永和區永平國小跨國銜轉華語補救教學的羅敏瑜老師分享，去年教導一位自越南返國的小學生，該生因從小在越南長大，無華語文基礎，經過華語補救教學一段時間後，該生的聽說讀寫能力大幅進步，學習表現更名列前茅，與同儕互動良好。
教育局新住民文教輔導科吳宜真科長表示，不論跨國銜轉學生來自哪一國，只要入學後，經學校評估有華語補救教學的需求，均可向教育局申請華語補救教學經費。此外，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，自中港澳返台之學生入校後，只要學校評估學生有華語補救教學需求者，可由就讀學校向本局提出申請經費，本局均全力給予最大協助，以協助學生及早適應學校生活。
同時，教育局也要求學校規劃相關輔導措施，全方位守護學生，並鼓勵跨國銜轉新住民子女多元展能，學校也安排新住民子女分享家鄉文化，不僅讓新住民子女有展能及建立自信的機會，也提升校園師生的多元文化素養。