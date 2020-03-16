新北提供華語補救教學 跨國銜轉學生安心就學

新北市政府教育局提供「華語補救教學」 服務給於國外居住數年，自世界各地返國就學， 且缺乏華語基礎表達溝通能力的跨國銜轉學生，去(108) 年提供317人次的服務，越南華僑張婉貞更是秉持著「雞婆」 的特質和一份使命感， 陸續指導30位跨國銜轉新住民子女的適應生活和學習。

越南華僑張婉貞擁有長達八年的跨國銜轉華語補救教學經驗，曾指導 過30位跨國銜轉新住民子女， 目前於樹林區三所學校擔任華語補救教學教師。她認為教導學生不能 只有輔導課業，更要從學生的言談間了解是否需要進一步協助， 全方位關照孩子。張婉貞曾經輔導過一位家境困難的學生， 她不顧自己當時車禍受傷需要開刀， 仍堅持到區公所領取低收入戶申請表， 協助不擅寫字的爸爸填寫表單，令學生的爸爸十分感動。

擔任新莊區光華國小華語補救教學的黃怡芳老師分享， 去年5月教導一位來自大陸的學生，由於從未學過注音符號， 透過一對一教學，目前已能跟上班級學習進度， 對於繁體字課文能閱讀及理解，生活適應也良好。

擔任永和區永平國小跨國銜轉華語補救教學的羅敏瑜老師分享， 去年教導一位自越南返國的小學生，該生因從小在越南長大， 無華語文基礎，經過華語補救教學一段時間後， 該生的聽說讀寫能力大幅進步，學習表現更名列前茅， 與同儕互動良好。

教育局新住民文教輔導科吳宜真科長表示，不論跨國銜轉學生來自哪 一國，只要入學後，經學校評估有華語補救教學的需求， 均可向教育局申請華語補救教學經費。此外， 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，自中港澳返台之學生入校後， 只要學校評估學生有華語補救教學需求者， 可由就讀學校向本局提出申請經費，本局均全力給予最大協助， 以協助學生及早適應學校生活。

同時，教育局也要求學校規劃相關輔導措施，全方位守護學生， 並鼓勵跨國銜轉新住民子女多元展能， 學校也安排新住民子女分享家鄉文化， 不僅讓新住民子女有展能及建立自信的機會， 也提升校園師生的多元文化素養。