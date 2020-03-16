全國首創！新北市瑞芳高工邁向住宿型特色學校

瑞芳高工去(108)年提出「 轉型住宿型特色學校」專案計畫， 獲得教育局補助新臺幣578萬元，全面整修宿舍， 教育局長張明文今(16)日特別到瑞芳高工開箱「瑞工學苑」。 修繕後的「瑞工學苑」煥然一新，像「家」一樣的舒適，令人驚豔， 學校也結合住宿與集中培訓的需求，規劃課程， 培育全方位的技職人才。

顏龍源校長說，「瑞工學苑」 提供基北區交通不便及遠道而來的學生一個安心就學的好環境， 宿舍全面整修包括交誼廳、2F及3F樓住宿區建置分離式冷氣機、 洗衣區配電配水、室內外用餐區餐桌暨休憩台…等， 經設計裝潢後的宿舍就像「家」一樣的舒適。 學校也規劃課程結合生活管理、師徒制及多元的課後活動或社團， 也兼顧集中培訓的需求，以培育全方位的技職人才，預計下( 109)學年度，優先提供「室內空間設計科」及「機械科」 新生申請。另外，未來也將與勞動部合作辦理住宿型職業訓練中心， 利用餘裕空間提供長期職業訓練課程使用， 教學資源與瑞芳高工師生共享。

綜三甲羿伶說：「 學生宿舍內各個寢室的冷氣在寒假期間都已經裝好了， 看起來好新穎好先進，期待夏天趕快到來， 晚上就可以睡個暨舒服又涼爽的覺了。」電機三忠晟說：「 宿舍餐廳的地板與用餐區整個重新裝潢，讓我們的用餐氣氛更佳， 這樣環境更加衛生，不知不覺中胃口也大增了。」室設一芯葳說：「 學校宿舍的交誼廳重新設計，看起來有濃濃的地中海歐洲風， 好舒適！有居家的休閒感覺。」

教育局長張明文說，透過宿舍改造，用空間換時間， 用生活美學換深度學習，真是一舉兩得，教育局樂見學校轉型發展， 讓孩子「吃好住巧、安居樂學」開創無限可能。祝福「瑞工學苑」 落成，解決學生安心就學問題，並啟動夜間培育計畫， 開展學校新願景和同學們的未來想像，激盪技職教育動能創新高。

新北自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫， 全面提升新北市技職教育品質。透過設備設施的改善， 希望能啟發學生多元思考嘗試，展現實作及問題解決的能力， 培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。