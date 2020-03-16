臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超1,514.10億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/3/9~2020/3/13）外資在集中市場總買進金額為2,623.63億元，總賣出金額為4,137.73億元，賣超為1,514.10億元，另統計自2020年年初至3月13日止，外資總買進金額為1兆7,451.96億元，總賣出金額為2兆1,240.89億元，累計賣超為3,788.93億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆8,965.10億元新台幣，占全體上市股票市值的42.00%，較3月6日的14兆4,666.14億元新台幣，減少15,701.04億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：國產：買進15,765千股，賣出6,558千股，買超9,207千股。

第二名：奇力新：買進14,566千股，賣出7,173千股，買超7,393千股。

第三名：中環：買進19,949千股，賣出13,886千股，買超6,063千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進149,953千股，賣出363,994千股，賣超214,041千股。

第二名：台積電：買進148,456千股，賣出324,115千股，賣超175,659千股。

第三名：鴻海：買進74,835千股，賣出172,499千股，賣超97,664千股。