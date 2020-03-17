【武漢肺炎】台灣國際藝術節全面喊卡！兩廳院總監劉怡汝信心喊話

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 因應新冠肺炎疫情影響， 2020台灣國際藝術節活動將全數延期，民眾可辦理全額退票。

兩廳院新聞稿表示，近日全球疫情日顯嚴峻，且台灣日前公告確診案例亦多為境外移入，台灣在疫情控制能力上領先世界各國，國家兩廳院的TIFA台灣國際藝術節，多數節目由世界各國的藝術家共同參與完成，過往超過九成的亮眼票房在疫情的威脅下，反而開始讓場館重新評估演出的可能性。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，從開春以來，變動之迅速超過想像，兩廳院的所有同仁們與藝術家們沒有停止溝通、商量，共同思考著如何支持防疫的各項措施，又不要折損作品的完整體驗。

劉怡汝強調，「延期」是我們所能想到目前最妥善的決定了。我們會將全數國內演出延期，國際節目待合適時間，定會再介紹給觀眾們。目前我們必須要把心力放在穩定當下、衝刺未來，而非無法預測的疫情。

此外，參與演出的團隊《布拉瑞揚舞團》更是深表遺憾，該舞團更對觀眾喊話，請大家一定要多多保重，更不要氣餒，「因為只要我們有健康的身體，就可以面對未來的各種考驗」。

布拉瑞揚舞團透露，藉由演出《沒有害怕太陽和下雨》，以藝術的能量傳遞給大家「我們仍舊要努力、仍舊要訓練、仍舊要沒有害怕，且沒有放棄的持續著」，希望大家也能感受這份力量一起加油，沒有害怕的一起渡過這次的困難。

2020 TIFA的國內節目將全數延期至下半年或明年上半年，確切日期也將公告於國家兩廳院官網。

2020 TIFA 節目異動

一、2020TIFA節目延期

4月3日至4月4日 2020TIFA 朱利安．戈瑟蘭《玩家、毛二世、名字》

4月10日至4月12日 2020TIFA《千年舞台，我卻沒怎麼活過》

4月10日至4月11日 2020TIFA 王佩瑤「浮光流影」音樂會

4月17日至4月19日 2020TIFA 動見体X王仲堃X自由擊《共鳴体》

4月17日至4月19日 2020TIFA 布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》

4月24日至4月26日 2020TIFA 舞蹈空間與東京鷹《月球水2.0》

二、2020TIFA周邊活動取消

3月23日 千年舞台，我卻沒怎麼活過系列講座：亞洲傳統與當代藝術的再想像

3月27日至3月29日 2020 小事製作：戰鬥果醬

3月27 2020TIFA朱利安．戈瑟蘭《玩家、毛二世、名字》✕ Aesop 講座

3月28日 帶我去月球－千人舞祭

3月28日 王佩瑤「浮光流影」音樂會：王佩瑤✕吳明益

3月31日 《玩家、毛二世、名字》導演專場講座

4月11日 布拉瑞揚舞團 肢體工作坊

三、兩廳院主辦節目及活動延期及取消

4月18日 台積心築藝術季《千年舞台，我卻沒怎麼活過》演出取消

Taiwan Week活動延期至2021年舉行

以下為藝術總監給觀眾的信全文

大家好，我是國家兩廳院 劉怡汝

籌辦超過一年半、數百人投入各種心力準備、數萬名觀眾殷殷期盼的TIFA，很遺憾地，在今日宣布「延期」。

無論我們多清楚台灣的疫情控制全球領先，但TIFA是一個國際藝術節，絕大多數的節目來自世界各國的藝術工作者參與，而且票房總是亮麗。這些我們向來引以為傲的成果，在疫情的威脅之下，成為憂心忡忡的理由。

從開春以來，變動之迅速超過想像，兩廳院的所有同仁們與藝術家們沒有停止溝通、商量，共同思考著如何支持防疫的各項措施，又不要折損作品的完整體驗。

「延期」是我們所能想到目前最妥善的決定了。我們會將全數國內演出延期，國際節目待合適時間，定會再介紹給觀眾們。目前我們必須要把心力放在穩定當下、衝刺未來，而非無法預測的疫情。

兩廳院要感謝藝術夥伴們的理解與支持，謝謝觀眾們的體諒，容我們先暫緩TIFA之約，下次相見，我們必然可以安心而豪奢的給彼此一個大大的擁抱！

每位夥伴跟觀眾都要照顧身體，健康平安。

謝謝

藝術總監 劉怡汝