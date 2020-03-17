外事警察與她的通譯異國朋友 上警廣分享合作趣事

今年2月南市警六分局外事巡官許儷馨與她的異國朋友們，洞蕎麥傳藝坊與鶴恩翻譯社負責人日本籍大洞敦史先生、印尼駐臺辦事處臺南區志工印尼籍何詩莉小姐及來自越南的新住民家庭促進成長發展協會常務理事阮氏梭一同接受了警廣「警察有故事」節目邀約，由警廣主持人岳玲訪問，聊起外事警察的工作及異國朋友的翻譯趣事。

外事許儷馨巡官分享外事工作非常的多元，也因為要處理外籍人士涉及刑事案件的被告或提告案件、糾紛案件、受理遺失物案件或移工失聯案件等，所以非常仰賴通譯人員的幫忙。

人稱莎莎姐的阮氏梭分享其在臺南機場擔任翻譯志工期間，曾協助警方調查名牌手錶遭竊案，對於警方辦案講證據、柔性處置、快速效率的過程印象深刻。詩莉則分享其在幫警方翻譯詢問的過程中，警方會詢問被訊問者是否有遭強暴、詐欺、脅迫、恐嚇，直覺警方非常的在乎詢問程序的合法性與被詢問者人權，臺灣是個法治國家。大洞桑去年出了一本《遊步台南》，書提到了日本戰亂時代的警察，每週會到里民家中檢查是否私囤食物，也會教導鄉民衛生習慣，可見警察與民眾的日常生活都是緊密相連結的。

精采的內容將在17日16時警廣高雄臺FM93.1(網路廣播)播出，節目中大洞桑也即興以「三線琴」彈奏歌曲；詩莉則以「安格隆竹筒琴(Angklung)」演奏分享，感謝臺南警方長期以來關心印尼僑民安全。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)